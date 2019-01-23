AB'den 'Altın vize' uyarısı: Güvenlik tehdidi oluşturuyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin yatırım karşılığında vatandaşlık veya oturma izni vermelerine imkan tanıyan 'Altın vize' programlarına ilişkin raporunu yayınladı.

Raporda, 'Altın vize' uygulamasının suç örgütlerinin AB'ye sızma olasılığını, kara para aklamayı, yolsuzluğu, vergi kaçakçılığını ve güvenlik risklerini artırdığı kaydedildi.

Bulgaristan, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından uygulanan yatırım karşılığı vatandaşlık programlarının AB vatandaşlığı sağladığı anımsatılan raporda, söz konusu programlar kullananların AB üyesi ülkede yaşamamalarına rağmen vatandaşlık hakkı edindiklerine dikkat çekildi.

© AA / Ahmet İzgi İngiltere kara para aklamayla mücadele etmek için 'Altın Vize'yi askıya aldı

Raporda, 'Altın vize' başvuru sahiplerine uygulanan güvenlik kontrollerinin yeterince sağlıklı yapılmadığına işaret edilerek, üye ülkelerin bu alanda daha fazla iş birliği yapmaları ve denetimleri artırmaları gerektiği vurgulandı.

Yatırım programlarının şeffaf olmadıkları belirtilen raporda, üye ülkelerden bu programlara kimlerin başvurduğu, ne kadar para toplandığı ve kimlere vatandaşlık sağlandığı konularında daha fazla bilgi paylaşımında bulunmaları istendi

Raporda, AB Komisyonu'nun söz konusu uygulamaların birlik yasalarına uygunluğunu takip edeceği, gerekli önlemleri alacağı belirtilerek, programların şeffaflığını, yönetimini ve güvenliğini geliştirmek üzere üye ülkelerin katılımıyla uzman grubu kuracağı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin pek çoğu yatırım karşılığında 'Altın vize' programı uyguluyor.

Yunanistan, 250 bin euroluk gayrimenkul yatırımı karşılığında oturma izni verirken, Portekiz, 350 bin euroluk gayrimenkul yatırımında oturma izni veriyor ve 5 yıl sonunda vatandaş olma imkanı sağlıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde farklı 'Altın vize' programları bulunuyor ve 2 milyon euroluk yatırım ile 6 ayda vatandaşlık hakkı sağlarken, 300 bin euro emlak yatırımı karşılığında da oturma izni veriyor.

İspanya'da 500 bin euroluk gayrimenkul alımı karşılığında oturma izni verilirken, bunu yapanlara 5 yılın sonunda kalıcı oturum ve 10 yıl sonunda da vatandaşlık hakkı sağlanıyor.

© AA / Bulgaristan yatırım karşılığı vatandaşlık alımını durduracak

İrlanda'da ülkenin resmi yatırım fonuna 1 milyon euro katkı sağlanmasıyla oturum izni veriliyor.

Malta'da milli kalkınma fonuna 650 bin euro, hükümetin onayladığı finansal enstrümanlara 150 bin euro yatırımla birlikte 350 bin euroluk gayrimenkul satın alınmasıyla vatandaşlık sağlanıyor. Malta'da bir başka programla hazine bonosuna 5 yıl için 250 bin euro yatırım yapılması halinde oturum izni veriliyor.

Öte yandan, Bulgaristan varlıklı yabancıların yatırım karşılığı ülke vatandaşlığı almasını durdurmayı planlıyor.