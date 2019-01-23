AB'nin Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele misyonu tehlikede

Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele için 2015 yılında başlattığı "Sophia Operasyonu"nun geleceği Almanya ile İtalya arasında yaşanan krizden dolayı tehlikeye girdi.

İtalyan basını, Almanya'nın Sophia Operasyonu'nu askıya alma kararı ve mevcut durumda Sicilya Kanalı'nda bulunan fırkateynin yerine başka askeri gemi göndermeyeceğini duyurmasını, Almanya'nın İtalyan hükümetinin göçmen politikasını protesto etmesi olduğunu yazdı.

İtalya'da İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin girişimiyle alınan kararlar kapsamında ülkedeki göçmen barınma ve yardım merkezlerinin kapatılmaya başlandığı, Roma'daki Castelnuovo di Porto'daki göçmenlerin de bugün başka yerlere nakledildikleri hatırlatıldı.

İtalyan gazetelerinde yapılan yorumlarda ayrıca aşırı sağ görüşlü Lig partisi ile sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketinin (M5S) koalisyonundan oluşan ve Haziran 2018'den bu yana ülkeyi yöneten hükümetin Fransa'dan sonra Almanya ile de arasını açtığı belirtildi.

M5S lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio'nun Sarı Yelekler hareketini destekleyen ve Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izlemekle suçlayan açıklamalarından dolayı Fransa ve İtalya arasında diplomatik kriz yaşanmış, İtalya'nın Paris Büyükelçisi Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

© REUTERS / Yannis Behrakis İngiltere: Operasyon Sophia görevini yerine getiremedi

Diğer yandan Almanya'nın kararı için "sorun değil" yorumunu yapan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Kurallar değişmezse Sophia misyonu durur" açıklamasında bulundu.

İtalyan radyosu Radio Anch'io'ya konuşan Salvini, "Sophia Operasyonu" olarak bilinen anlaşmaya imza atan 2014-2016 yılları arasında başbakan olan Matteo Renzi hükümetini suçladı. Salvini, "Bu uluslararası misyonun tek gerekçesi, yardıma ihtiyacı olan tüm göçmenlerin İtalya'ya getirilmesi. Böyle de oldu, 50 bin göçmeni getirdiler. Renzi hükümetinin imzası olan bir anlaşma. Neyin karşılığında veya neden böyle bir anlaşma yapıldığını bana sormayın" dedi.

İtalyan haber ajansı Ansa da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olan İtalyan Federica Mogherini'ye yakın kaynaklara dayanarak verdiği haberde, Mogherini'nin "Sophia Operasyonu, Avrupa'nın savunma politikasının mükemmel işlerinden biri oldu ve şimdi de öyle. Akdeniz'de insan ticareti yapan örgütleri bertaraf etti, Libya Sahil Güvenlik ekiplerini eğitti ve hayatları kurtardı. Sophia, İtalya'nın 2015 öncesi tek başına olduğu Akdeniz'e tüm AB ülkelerini götürdü. Eğer bugün İtalya'yı yönetenler ve operasyonun yürütme merkezi Sophia'yı istemiyorsa, biz bunu kapatmaya hazırız" şeklinde düşündüğünü belirtti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı olan İtalyan Antonio Tajani de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sophia misyonu değişiyor. İtalya tek destinasyon olamaz. Denizdeki ölümleri azaltmak, sınırları kontrol altına almak, düzensiz göçmenleri ve insan ticareti yapan suç örgütlerini önlemek için AB'nin askeri bir misyonuna ihtiyaç var. Avrupa Parlamentosunun istediği gibi her ülke üzerine düşeni yapmalı. Sophia misyonu ulusal bir çıkar." diye konuştu.

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Resmi adı "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve "Sophia Operasyonu" olarak bilinen AB'nin Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele için oluşturduğu misyon 2015 yılında, merkezi Roma olarak kurulmuştu. Mevcut durumda İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, Slovenya ve İngiltere misyona askeri gemileriyle destek veriyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün resmi rakamlarına göre, 2018 yılında Kuzey Afrika kıyılarından deniz yoluyla Avrupa'ya toplam 4 bin 216 düzensiz göçmen gelirken, 2017 yılında bu rakam 2 bin 365 idi. 2018 yılında Avrupa'ya gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 80'i İspanya kıyılarının olduğu güzergahı kullandı.