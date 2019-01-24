AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Guaido'ya destek: Umarım tüm Avrupa Venezüella'daki demokratik güçlere destek verir

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesine destek vererek "Umarım tüm Avrupa Venezüella'daki demokratik güçlere destek verir" dedi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezüella'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezüella vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip" ifadelerini kullandı.

Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezüella'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum" dedi.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens. — Donald Tusk (@eucopresident) January 23, 2019

​ABD Başkanı Donald Trump da yazılı bir açıklama yaparak Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıklayarak, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini bildirdi.