AB'den Venezüella'da 'güvenilir ve özgür' seçim çağrısı

AB'nin 'demokratik yollarla seçilen Venezüella Ulusal Meclisine' destek verdiğini ifade eden Mogherini, bu kurumun güçlerinin yeniden inşa edilmesi ve ona saygı duyulması gerektiğini savundu.
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da dahil tüm üyelerin sivil hakları, özgürlükleri ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Mogherini, güvenlik güçlerinin aşırı şiddet kullanımının kabul edilemez olduğunu ve krizi çözemeyeceğini ifade etti.
Mogherini, "AB ve üye ülkeler, Venezüella'da barışçıl bir siyasi süreçle ve anayasaya uygun şekilde demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tekrar inşa edilmesi için gereken desteği vermeye hazır" mesajını paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump da yazılı bir açıklama yaparak Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıklayarak, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini bildirmişti.
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