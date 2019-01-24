AB'den Venezüella'da 'güvenilir ve özgür' seçim çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Venezüella'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır" çağrısında bulundu.

Mogherini, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Venezüella halkının gösterilerdeki demokrasi çağrısının göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Federica Mogherini, "Venezüella'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır" çağrısı yaptı.

AB'nin 'demokratik yollarla seçilen Venezüella Ulusal Meclisine' destek verdiğini ifade eden Mogherini, bu kurumun güçlerinin yeniden inşa edilmesi ve ona saygı duyulması gerektiğini savundu.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido da dahil tüm üyelerin sivil hakları, özgürlükleri ve güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyleyen Mogherini, güvenlik güçlerinin aşırı şiddet kullanımının kabul edilemez olduğunu ve krizi çözemeyeceğini ifade etti.

Mogherini, "AB ve üye ülkeler, Venezüella'da barışçıl bir siyasi süreçle ve anayasaya uygun şekilde demokrasi ve hukukun üstünlüğünün tekrar inşa edilmesi için gereken desteği vermeye hazır" mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump da yazılı bir açıklama yaparak Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıklayarak, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini bildirmişti.