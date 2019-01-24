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05:01 24 Ocak 2019
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    Giuseppe Conte

    İtalya: Fransa'nın BMGK'daki koltuğu AB'ye verilmeli

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    Avrupa
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    İtalya ve Fransa hükümetleri arasında son haftalarda yapılan, birbirlerini eleştiren karşılıklı açıklamalarla başlayan diplomatik kriz yeni açıklamalarla giderek büyüyor.

    Five Stars Movement (M5S) leader Luigi Di Maio gestures at the Chamber of Deputies during the first session since the March 4 national election in Rome, Italy March 23, 2018
    © REUTERS / Tony Gentile
    İtalya ile Fransa arasında sular durulmuyor: Bazıları konuşur, bazıları yapar
    İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Fransa'nın BM Güvenlik Konseyindeki koltuğu AB'ye verilmeli. Eğer Fransa BM Güvenlik Konseyindeki yerini kullanılabilir bir hale getirmek istiyorsa bunu konuşalım ve Avrupa bağlamında yapalım" dedi.

    'TEK BİR AVRUPA ÜLKESİNE BÖYLE ÖNEMLİ BİR KOLTUK VERİLMEMELİ'

    Conte, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyinin Daimi Üyesi olmasına atıfta bulunarak, "Hedefimiz, tek bir Avrupa ülkesine böyle önemli bir koltuğu vermek olmamalı" ifadelerini kullandı.

    Sarı Yelekler
    © REUTERS /
    İtalya ve Fransa arasında Sarı Yelekler krizi
    İtalya Başbakanı ayrıca, Fransa ve Almanya ile yaşadıkları sorunların ülkeler arasındaki dostluğa zarar vermemesi gerektiğini vurgulayarak, "İtalya ve Fransa ile İtalya ve Almanya arasında geleneksel bir dostluk var. Eğer bazı şeyleri tartışıyorsak, bu dostluğu etkilememeli" görüşünü savundu.

    FRANSA: KİM DAHA SALAK DİYE YARIŞMA YAPMAK İSTEMİYORUZ

    Öte yandan, Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau da Paris'teki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin İtalya ile yaşanan krizle ilgili sorularını yanıtladı. Sarı Yelekliler'e destek veren, Fransa'nın Afrika'da sömürgeci bir politika izlediğini ve bu yüzden cezalandırılması gerektiğini savunan İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio ve diğer Başbakan Yardımcısı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sözlerine cevap veren Loiseau, "Anlamsız açıklamalar. 'Kim daha salak' diye yarışma yapmak istemiyoruz. İtalya ile birlikte yapacak çok işimiz var ve bunları yapmaya devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

    FRANSA İLE İTALYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

    Fransa bayrağı - Paris
    © REUTERS / Benoit Tessier
    İtalya'nın Paris Büyükelçisi, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
    Fransa, Di Maio'nun açıklamalarından dolayı hafta başında İtalya'nın Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.
    Diğer yandan İtalya Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, terörizm suçundan aranan ve Fransa'da bulundukları tespit edilen 14 kaçağın iade edilmesi için Fransa'ya resmi talebin gönderildiğini ifade etti.

    Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet ise France İnter radyosuna verdiği demeçte, söz konusu İtalyanların iadesine ilişkin kendilerine henüz bir talep gelmediğini söyledi.

    Bu konuyla ilgili henüz somut bir çalışma yapmadığını aktaran Belloubet, "büyük bir dikkatle konuyu araştıracaklarını" ifade etti.
    İtalya İçişleri Bakanı Salvini, geçen haftalarda Bolivya'da yakalanan firari komünist militan Cesare Battisti'nin Roma'ya getirilmesinden sonra yurt dışındaki kaçak tüm İtalyanların iadesi için girişimlerde bulunacaklarını açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Avrupa Birliği (AB), Nathalie Loiseau, Giuseppe Conte, Fransa, İtalya
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