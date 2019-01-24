Macron'dan Venezüella'da 'muhalefete' destek: Avrupa, demokrasinin restorasyonunu destekliyor

Macron, bugün yaptığı açıklamada, Nicolas Maduro'nun geçen yılın Mayıs ayında devlet başkanı olarak seçilmesini 'gayrimeşru' olarak nitelendirerek kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu desteklediğini açıkladı.
Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de Venezolanos que caminan por su libertad. https://t.co/beTSGVuAyd— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 Ocak 2019
Venezuela'daki olaylara ilişkin protestocularının 'cesaretini' takdir ettiğini belirten Macron, "Avrupa, demokrasinin restorasyonunu destekliyor" ifadelerini kullandı.
Après l’élection illégitime de Nicolás Maduro en mai 2018, l’Europe soutient la restauration de la démocratie. Je salue le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 Ocak 2019
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