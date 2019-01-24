Maradona'dan Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya destek

Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesi sonrasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya birçok ülke ve kişiden destek mesajları geliyor.

Bu isimlerden biri olan Arjantinli teknik direktör ve eski futbolcu Diego Maradona Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değişmeyeceğim. Bugün, her zamankinden daha fazla, Başkan Nicolas Maduro'nun yanındayım. Venezüella'da halk yönetir. Onları seviyorum!"

Football superstar Diego #Maradona on his Instagram: I will not change. Today, more than ever, with the President @NicolasMaduro. In #Venezuela, it is the people that govern. I love them! pic.twitter.com/EcGQyjMNog — teleSUR English (@telesurenglish) January 24, 2019

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