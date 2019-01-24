SYRIZA'dan Maduro'ya tam destek

Yunanistan eski İçişleri Bakanı ve SYRIZA Merkez Kurul Başkanı Panos Skourletis yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Venezüella lideri Nicolas Maduro'nun yanında olduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca, Maduro'yu yasadışı gösterme çabasının hükümet ve muhalefet arasında kurulması beklenen diyalogla bağdaşmadığı belirtildi.

Yunanistan'da hükümetteki SYRIZA partisi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı verdi. Eski İçişleri Bakanı ve SYRIZA Merkez Kurul Başkanı Panos Skourletis, Venezüella'nın Atina Büyükelçisi Farid Fernandez ile görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Skourletis, Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendini başkan ilan ederek mayıs ayındaki seçim sonuçlarına karşı geldiğini belirterek "SYRIZA, Venezüella'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tam desteğini ve dayanışmasını sunuyor" ifadelerini kullandı.

'HÜKÜMET İTİBARSIZLAŞTIRILMAK VE MADURO YASADIŞI OLARAK GÖSTERİLMEK İSTENİYOR'

Söz konusu durumun hükümeti istikrarsızlaştırarak ülkenin devlet başkanını yasadışı olarak göstermeyi hedeflediğine vurgu yapan Skourletis, bu faaliyetlerin hükümet ve muhalefet arasında kurulması gereken açık diyalogla bağdaşmadığını kaydetti. Skourletis, iki taraftan da ölümlerin sona ermesi temennisinde bulundu.

Guaido, Devlet Başkanı Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek kendisini 'geçici başkan' ilan etmiş ve daha sonrada ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler ABD ile aynı yönde karar alırken aralarında Rusya, Türkiye ve Meksika'nın da bulunduğu bazı ülkeler ise bu karara tepki göstermiş ve Maduro'ya olan desteklerini açıklamışlardı.