İngiltere Merkez Bankası Başkanı: Şirketler Brexit'e hazır değil

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, "Bir dizi lojistikle ilişkili çözülmesi gereken sorun söz konusu. Oldukça görünür bir şekilde şirketler (anlaşmasız ayrılığa) hazır değil" ifadesini kullandı.

Carney öte yandan İngiltere'nin bankacılık sektörünün İngiltere'nin AB'de anlaşmasız bir şekilde ayrılması da dahil olmak üzere her tür senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.

Carney, "Referandumdan hemen sonraki gün her ne şekilde olursa olsun Brexit için hazırlanmaya başladık. Merkez Bankası için en kolay ve en önemli şey geçiş süreci olmaksızın sert bir Brexit için hazırlık yapmaktı. Biz de sektör olarak buna yönelik hazırlıklarımızı yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox da dün Davos'ta yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya varmamız konusunda büyük olasılık mevcut. Eğer anlaşma olmazsa herkesin kaçınmak istediği anlaşmasız ayrılık olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Başbakan Theresa May, "B Planı" olarak sadece muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve sendikalarla geniş tabanlı bir danışma sürecine gireceğini, şekillenen taleplere göre de AB ile bazı noktaları yeniden müzakere edeceğini açıklamıştı.