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23:56 24 Ocak 2019
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Çad'da

    Macron Sarı Yelekler gösterilerini müzakere ediyor: 'Adaletsizliğe yol açan' ev vergisi kaldırılacak

    © AFP 2018 / Ludovic Marin
    Avrupa
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yılda bir kez ödenen ev vergisini kaldıracağını söyledi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Macron, Sarı Yelekler'e ilişkin müzakere toplantılarını başlattı
    Macron, Sarı Yelekler gösterilerinin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için düzenlenen müzakere toplantıları çerçevesinde ülkenin güneyindeki Bourg-de-Peage semtinde yaklaşık 300 vatandaş ile bir araya geldi. Sorunları dinleyen Macron, Fransızların yılda bir kez ödediği ev vergisinin ülkede sosyal açıdan adaletsizliklere neden olduğunu belirterek, bu vergiyi kaldıracaklarını ifade etti.

    Ülkede ev vergisinin miktarı, evin konumu ve metrekaresine göre değişiyor. Macron, yaza kadar da finans yasası çıkaracaklarını söyledi. Gün içinde Valence kentinde 60 belediye başkanı ile de görüşen Macron, müzakere toplantıları başladığından bu yana ilk kez vatandaşlarla bir araya geldi.

    Müzakere toplantıları 15 Mart'a kadar sürecek. Macron yönetimi bu toplantıları düzenleyerek Sarı Yelekler eylemlerinin neden olduğu sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor. Fransızlar aynı zamanda hükümet tarafından internette oluşturulan bir platformda konulara ilişkin fikirlerini ve önerilerini beyan edebiliyor.

    Macron'un nisan ayında yeni eylem planını açıklaması bekleniyor.

    SARI YELEKLER PROTESTOLARI

    Benzin-Akaryakıt
    © Sputnik / Alexey Malgavko
    Sarı Yelekler'in gösterileri nedeniyle akaryakıt satışları azaldı
    Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen Sarı Yelekler eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

    Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. Eylemler aynı zamanda ülke ekonomisinin ciddi zarar görmesine neden oldu.

    Protestolarda polis ile eylemciler ara ara çatışmış, kamu kurumlarına saldırılar olmuş, mağazalar yağmalanmış, araçlar ve çöp bidonları yakılmış, sokaklarda alevler yükselmiş, polis eylemcilere sert müdahalelerde bulunmuştu.

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    Etiketler:
    Ev vergisi, Sarı Yelekler, Emmanuel Macron, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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