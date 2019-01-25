İtalya Başbakanı Conte: Almanya ve Fransa bizimle alay ediyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, iki ülkenin Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) daimi üye olarak alınması yönünde çalışmalar yürütmesi kararını yorumladı. Conte, "Almanya ve Fransa bizimle alay ediyor" dedi.

Conte, Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, "Sadece kendi uluslarının çıkarlarını düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

İtalyan Başbakan ayrıca, "Müttefiklerimizin, başkaları aldığı kararları imzalarken bizim masada sessizce oturacağımıza inanmadıkları kesin" dedi.

Conte dün de Fransa'nın BM Güvenlik Konseyinin Daimi Üyesi olmasına atıfta bulunarak, "Hedefimiz, tek bir Avrupa ülkesine böyle önemli bir koltuğu vermek olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki ülke arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, yeni bir Alman-Fransız iş birliği anlaşmasını imzalamıştı. Bu anlaşmada yer alan maddelerden biri de Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) daimi üye olarak alınması yönünde çalışmalar yürütülmesiydi.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Merkel ayrıca 'Avrupa Ordusu'na giden yolda ilk imzaların atıldığını' söylemişti.