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    Ukrayna'nın eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç

    Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'e 13 yıl hapis

    © Sputnik / Sergey Pivovarov
    Avrupa
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    Kiev yönetiminin Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasına ve Donbass'ta çatışmalar yaşanmasına neden olmakla itham ettiği eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, devlete ihanet suçundan 13 yıl hapse mahkum edildi.

    Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Yanukoviç Ukrayna'yı AİHM'e şikayet etti
    Kiev Obolon Bölge Mahkemesi'nde Yanukoviç hakkında devlete ihanet suçlamasıyla görülen davada karar açıklandı.

    Hakim Vladislav Devyatko, "Yanukoviç kasıtlı yasa dışı eylemleri ile Ukrayna'nın egemenliğinin temellerine karşı bir suç işledi, yani vatana ihanet suçu işledi" ifadesini kullanarak, eski devlet başkanının 13 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

    21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, AB ile ortaklık anlaşması imzalama sürecinin askıya alındığını açıklamasının ardından AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'na çıkmıştı.

    Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Yanukoviç: Kiev, Donbass'ta kendi halkına karşı suç işliyor
    Daha sonra meydan, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların merkezi haline gelmiş, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

    Şubat 2014'te ise Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almış ve Yanukoviç can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya sığınmıştı.

    Mayısta yapılan seçimlerde iş insanı Pyotr Poroşenko ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.

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    Etiketler:
    Yüksek Rada, AB, Pyotr Poroşenko, Nikolay Azar, Viktor Yanukoviç, Kiev, Donbass, Rusya, Kırım, Ukrayna
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