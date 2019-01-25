Eski Ukrayna Devlet Başkanı Yanukoviç'e 13 yıl hapis

Hakim Vladislav Devyatko, "Yanukoviç kasıtlı yasa dışı eylemleri ile Ukrayna'nın egemenliğinin temellerine karşı bir suç işledi, yani vatana ihanet suçu işledi" ifadesini kullanarak, eski devlet başkanının 13 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.
21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, AB ile ortaklık anlaşması imzalama sürecinin askıya alındığını açıklamasının ardından AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'na çıkmıştı.
Şubat 2014'te ise Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almış ve Yanukoviç can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya sığınmıştı.
Mayısta yapılan seçimlerde iş insanı Pyotr Poroşenko ülkenin yeni Devlet Başkanı seçilmişti.
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