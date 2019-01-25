Londra'daki ışık gösterisinden: Erdoğan akademisyenleri öldürüyor

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Canary Wharf Winter Light Exhibition' isimli bir ışık gösterisi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı gösteride, ışıklarla "Erdoğan akademisyenleri öldürüyor" yazılaması yapıldı.
Toplam 30 saniye süren gösteri, orada bulunanlarca kaydedildi.
İngiltere skandal bir ışık gösterisine ev sahipliği yaptı. Londra'da yapılan gösteride duvara "Erdoğan akademisyenleri öldürüyor" yazısını yansıttılar ❗ pic.twitter.com/xj10s1kKQi— Yeni Şafak (@yenisafak) January 25, 2019
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