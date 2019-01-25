Fransız televizyonunda çocuklara Rusya karşıtı fikirler empoze ediliyor: Putin'e 'yalan haber çarı' yakıştırması

France 4 kanalının gençlere hitap eden oyun programında ‘yalan ve korkutucu’ olduğu iddia edilen Rus haberlerine’ yer verilerek, çocuklara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus medyasını baskı altına alıp kontrol ettiği iddiası empoze ediliyor. Programın bir bölümünde ‘Putin, yalan haber çarı’ başlığı kullanıldı.

France 4 kanalında geçen yıl yayınlanmaya başlayan ve başta kaçış oyunları konseptli olan ‘Escape News' isimli gençlere yönelik programda çocuklara Rus basınının yalan haber yaydığı iddiaları empoze ediliyor. ‘Bilginin tuzaklarından kaçının' şeklinde bir sloganı olan programın ele aldığı son konu başlığı ‘Vladimir Putin: Yalan haber çarı' oldu. Programda Putin'in şahsına yönelik eleştiriler yer alırken, Rusya halkı da es geçilmedi.

Programdaki çocuklara, ilk olarak Putin'in makyajlı bir halde gökkuşağı bayrağının önünde olduğu, üzerinde oynanmış fotoğrafın Rusya'da neden yasaklı olduğu soruldu. Bu tarz birçok fotoğraf internette dolaşıyor, ancak bu fotoğraf Rus yargısı tarafından aşırıcı olarak görülmüştü.

france.tv/the France 4's Escape News show ‘Escape News'

PUTİN VE OBAMA KARŞILAŞTIRMASI

Programda çocuklara eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ve Putin gibi birçok siyasetçinin fotoğraf ve videosu gösterildi. Çocuklardan daha sonra hangilerinin ‘doğal' hangilerinin ‘kontrol edilmiş' olduğunu söylemeleri istendi. Bu arada Putin'in fotoğrafları yalnızca resmi ve ciddi etkinliklerden seçilmişti. Obama'nın R2-D2 robotuyla dans ettiği, Hollande'ın ise yağmurdan tepeden tırnağa ıslandığı fotoğrafı tercih edilmişti.

© Sputnik / Alexei Druzhinin Putin'in hayvan sevgisi 19

Bu yaklaşım da, doğal olarak çocukların Putin'in ‘kontrol edilmiş' fotoğraf ve videoları yasakladığı ve üzerinde oynanmış sözkonusu fotoğrafın yasaklanma nedeninin de bu olduğu çıkarımına varmasına yol açtı.

Program yapımcılarının, Putin'in resmi fotoğraflar dışında tamamıyla ciddi olmadığı tek bir resmini bulmaya zahmet dahi etmediği görülüyor.

Oysa ki kısa bir araştırmayla, Rus lider Putin'in karşı bir günde köpekleriyle nasıl eğlendiği görülebilirdi.

© Sputnik / Alexey Druzhinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin'in, 2013 yılında Almanya'nın Hannover kentinde üstsüz bir protestocuya verdiği tepki:

© AFP 2018 / Jochen Lübke Rus lider Putin'in Almanya'da üstsüz protestocuya böyle tepki vermişti

RT FRANSA VE LE MONDE KIYASLAMASI

Çocuklardan RT Fransa ve Le Monde'nin geçen yıl 5 Mayıs'ta Rusya'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolar konusundaki makalelerini de karşılaştırmaları istendi. Çocuklara söz konusu haberlerden özenle seçilen pasajlar verilip ve bunları doğru şekilde sıralamaları istendi.

RT'nin haberinde güvenlik güçlerinin izinsiz gösterilere katılan insanları gözaltına aldığı, Le Monde'nin haberinde de Rusya'nın ‘birçok şehrinde' sokakları cesurca müdafaa eden Aleksey Navalnıy ve ‘Putin'e oy vermeyen milyonlarca muhalif protestocu' anlatılıyordu.

ÇOCUKLARDAN RT'NİN PUTİN'İN KONTROLÜNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMESİ BEKLENİYOR

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy RT, İngiltere İletişim Kurumu Ofcom'un ihlal iddialarını yargıya taşıyor

Sunucu çocuklardan bu iki haber arasında bir kıyaslama yapmalarını talep etti. Çocuklardan biri, iki haberin birbirinden son derece farklı bakış açılarına sahip olduğunu dile getirdi. Bu yanıtı tatmin edici bulmayan sunucu, beklediği yanıtı alana dek çocukların üzerine gitmeyi sürdürdü.

Nihayetinde çocuklardan biri, "Haber başlıkları birbirlerinden tamamıyla farklı. Biri Putin'in kontrolündeki Rus basınından gelirken, diğeri Putin'in kontrolünde olmayan Le Monde gazetesinden" dedi.

Gerçekte RT'nin haberi kısa ve özdü, ancak haberde yalnızca güvenlik güçlerinin eylemlerine değil, olayın bütünü veriliyordu:

"5 Mayıs günü muhalif Aleksey Navalnıy'ın çağrısı üzerine Rus şehirlerinin sokakları binlerce protestocuyla doldu. Olay, 4. dönem için başkanlık seçimlerini kazanan Vladimir Putin'in göreve başlama töreninden iki gün önce gerçekleşti."

LE MONDE, NAVALNIY'IN SEÇİMLERE KATILAMAMASIN GERÇEK NEDENİNİ ÇARPITMIŞTI

© AFP 2018 / Ludovic Marin Le Monde, Macron kolajına bakıp Hitler'i hatırlayanlardan özür diledi

Le Monde'nin ‘uzun ve bol detaylı' haberinde ise Navalnıy'ın destekçileri ve protestoculardan alıntıların yanı sıra başka sulandırılmış bilgiler yer alıyordu. Ancak ne yazık ki birkaç ‘ufak' detaydan da yoksundu.

Örneğin haberde gösterilerin izinsiz düzenlendiği, polisin ilk müdahalesinin de bundan kaynaklandığına değinilmiyordu. Navalnıy ise yalnızca seçime katılmaktan alıkonulmuş biri olarak gösteriliyordu. Ancak seçimlere katılamamasının asıl gerekçesi, cezai hüküm giymiş olmasıydı.

ÇOCUKLARA PUTİN ADINA SAHTE HESAP AÇMALARI SÖYLENDİ

Sunucu tarafından son olarak çocuklar internet trolleri konusunda uyarıldı. Sunucu, Rusya'da yalan haberler yayılması için trollerin bulunduğu iddiasında bulundu.

Programa katılan çocuklara verilen görevler arasında ‘Putin adına sahte bir Twitter hesabı açmaları' da vardı. Çocukların açtıkları hesaptan "Yalan haberleri seviyorum" şeklinde tweetler atmaları ve troll tweetleri gerçeklerinden ayrılabilmeleri istendi.

Programda ayrıca Rusya ve Rus basını hakkında değerlendirme yapan ‘uzmanlar' da yer aldı. Fransa, Ukrayna ve Moldova vatandaşı olan 15 yaşındaki bu uzmanlardan biri; Putin'in muhalifleri hapse tıkan diktatör bir başkan olduğunu ileri sürdü. Sözde uzmanların bir diğeri de, Rusya'da çalışan France 2'den bir gazeteciydi. Bu ‘uzman' Rus hükümetinin ülkedeki özgür basının sesini kesmeye çalıştığını iddia etti. Ayrıca Rusya'da kendisini izleyen istihbarat servisinden gizleyebilmek için mesajlarını şifrelemeleri amacıyla eski hackerlardan oluşan bir ekip tuttuğunu da belirtti. Daha sonra da konuştuğu 12 yaşındaki çocuğa "Nihayetinde bir sorun olmadı. Onlar (gizli servis) benden daha güçlüydü, hiçbir şey fark etmedim. Ya da biz daha güçlüydük ve onlar hiçbir şey yapamadı" dedi. Görünüşe göre, Rus gizli ajanlarının kendisini umursamıyor olma ihtimali göz önünde dahi bulundurulmuyordu.