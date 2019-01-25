Yunan parlamentosu, Makedonya isim anlaşmasını onayladı

Makedonya'nın AB ve NATO üyesi olmasının yolunu açacak Atina ile Üsküp arasındaki isim anlaşması, Yunan milliyetçilerinin protestolarına rağmen parlamentodan onay aldı.

Yunan parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden isim sorununun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı.

Komşu ülkenin isminin 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesini öngören 'Prespa Anlaşması', Yunan Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü.

© REUTERS / Eric Vidal Çipras'tan Makedonya ile varılan Prespa Anlaşması açıklaması: Gurur duyuyorum

Oylamada toplam 300 milletvekilinden 153'ü lehte oy kullanırken, 146 milletvekili 'hayır' dedi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanısıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

Anlaşmayı geçen yıl Makedonya Başbakanı ile birlikte kotarmış olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, onay için gereken parlamento çoğunluğunu bağımsız vekiller ve muhalafet vekillerinin oylarıyla tutturdu.

Bu süreçte en çok çaba harcayan ve yorulan, Çipras oldu.

Yunan milliyetçilerinin bitmek bilmeyen protestolarına ise ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) ve Makedonya sorunu nedeniyle hükümetten ayrılan Bağımsız Yunanlar (ANEL) üyesi birçok isim de destek verdi. Eski Başbakan Antonis Samaras, neo Nazi çizgideki Altın Şafak üyeleri ile birlikte protestolarda yer aldı.

Anlaşmanın Makedonya'nın ardından Yunanistan tarafından da onaylanmasıyla iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu.

Makedonya'nın 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.