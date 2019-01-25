Yunan parlamentosu, Makedonya isim anlaşmasını onayladı

Yunan parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden isim sorununun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı.
Komşu ülkenin isminin 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesini öngören 'Prespa Anlaşması', Yunan Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü.
Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanısıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.
Anlaşmayı geçen yıl Makedonya Başbakanı ile birlikte kotarmış olan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, onay için gereken parlamento çoğunluğunu bağımsız vekiller ve muhalafet vekillerinin oylarıyla tutturdu.
Bu süreçte en çok çaba harcayan ve yorulan, Çipras oldu.
Anlaşmanın Makedonya'nın ardından Yunanistan tarafından da onaylanmasıyla iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu.
Makedonya'nın 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.
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