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    Kraliçe 2. Elizabeth

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'den partilere 'Brexit' mesajı: Ortak zemin bulun

    © AFP 2018 / Ronny Hartmann
    Avrupa
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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Pazartesi günü Parlamento'nda yapılacak Brexit oylaması öncesi siyasi partilere "ortak zemin bulunması ve farklı görüşlere saygı gösterilmesi" mesajı verdi.

    Brexit
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, "Modern dünyada yeni yanıtlar ararken ben daha önce denenmiş reçeteleri tercih ediyorum. Örneğin birbirimiz hakkında iyi konuşmak ve farklı bakış açılarına saygılı olmak, ortak bir zemin bulmak için birleşmek ve büyük resmi gözden kaçırmamak" dedi.

    2. Elizabeth, "zamansız" bu yaklaşımları benimsemeyi herkese tavsiye ettiğini söyledi.

    İngiltere'de Kraliçe devletin başı sıfatıyla siyasi meselelerde tarafsız kalıyor ve tartışmalı konularda genellikle görüşlerini açıklamıyor. Ancak ülkede yorumcular Kraliçe'nin açıklamalarıyla Parlamento'daki oylama öncesi Brexit tartışmalarına atıfta bulunduğunu söylüyor. 2. Elizabeth'in son sözlerini yorumlayan BBC Kraliyet Muhabiri Nicholas Witchell, "Kraliçe'nin mesaj verdiğine kuşku yok" dedi.

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    İngiltere Başbakanı Theresa May'ın Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşması, İngiltere Parlamentosu'nda 230 oy farkla reddedilmişti. Bu, İngiltere'nin modern tarihinde bir hükümetin Parlamento'da aldığı en ağır yenilgiydi.

    İngiliz medyası ise Başbakan May'in ülkenin AB'den herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılması seçeneğini dışlamaması halinde çok sayıda kabine üyesinin önümüzdeki hafta topluca istifa etmeyi değerlendirdiğini yazdı.

    Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd da Brexit tarihi olan 29 Mart'ın ertelenmesi gerektiğini bunun için gerekirse istifa etmeye de hazır olduğunu açıkladı.

    Etiketler:
    Brexit, Avrupa Birliği (AB), Amber Rudd, Theresa May, Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere
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