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23:33 25 Ocak 2019
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    Alpler'de helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı: 5 ölü

    Alpler'de helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı: 5 ölü

    © Fotoğraf: Twitter
    Avrupa
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    İtalyan Alpler’i yakınlarında bir turist uçağıyla bir helikopterin çarpıştı. Kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

    Lion Air havayollarına bağlı Boeing 737 tipi yolcu uçağı
    © REUTERS / Enny Nuraheni
    2018'de uçak kazalarında bir önceki yıla oranla büyük artış yaşandı
    İtalyan La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, İtalyan Alpleri'ndeki Aosta Vadisi yakınlarındaki Rutor buzulun bulunduğu bölgenin üzerinde bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpıştı.

    Kazada toplamda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin uçakta mı yoksa helikopterde mi olduklarının henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

    Kazanın meydana geldiği bölgeye kurtarma helikopterlerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

    ​İtalyan Alpleri'ndeki bir buzulun üzerine düşen helikopter ve uçakta en az altı kişi bulunuyordu. Kurtarma ekiplerinin 2 kazazedeyi kurtardığı belirtildi.

    Alpler kurtarma birliği sözcüsü Walter Milan kaza hakkında yaptığı açıklamada, kazanın 3 bin metrede Rutor buzulu üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

    Kaza sonrasında havadan çekilen fotoğraflar, kısmen karın altında kalmış bir helikopter enkazı etrafındaki kurtarıcıları gösteriyor.

    Kazanın sebebinin halen belirsizliğini koruduğu belirtilirken, kurtarma ekiplerinin halen kaza mahallinden cesetleri çıkarmak için çalıştığı aktarıldı.

    Öte yandan, yetkililerden kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair bir açıklamada yapılmadı.

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    Etiketler:
    Uçak kazası, Uçak kazası, La Repubblica, Alpler, İtalyan Alpleri, İtalya
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