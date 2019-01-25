Alpler'de helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı: 5 ölü

İtalyan Alpler’i yakınlarında bir turist uçağıyla bir helikopterin çarpıştı. Kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

© REUTERS / Enny Nuraheni 2018'de uçak kazalarında bir önceki yıla oranla büyük artış yaşandı

İtalyan La Repubblica gazetesinde yer alan habere göre, İtalyan Alpleri'ndeki Aosta Vadisi yakınlarındaki Rutor buzulun bulunduğu bölgenin üzerinde bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpıştı.

Kazada toplamda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin uçakta mı yoksa helikopterde mi olduklarının henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

Kazanın meydana geldiği bölgeye kurtarma helikopterlerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 25, 2019

​İtalyan Alpleri'ndeki bir buzulun üzerine düşen helikopter ve uçakta en az altı kişi bulunuyordu. Kurtarma ekiplerinin 2 kazazedeyi kurtardığı belirtildi.

Alpler kurtarma birliği sözcüsü Walter Milan kaza hakkında yaptığı açıklamada, kazanın 3 bin metrede Rutor buzulu üzerinde gerçekleştiğini aktardı.

Kaza sonrasında havadan çekilen fotoğraflar, kısmen karın altında kalmış bir helikopter enkazı etrafındaki kurtarıcıları gösteriyor.

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le vittime accertate sono 5. Proseguono le operazioni. Qui la prima foto aerea dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/cHpaVe0PBJ — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 25, 2019

Kazanın sebebinin halen belirsizliğini koruduğu belirtilirken, kurtarma ekiplerinin halen kaza mahallinden cesetleri çıkarmak için çalıştığı aktarıldı.

Öte yandan, yetkililerden kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair bir açıklamada yapılmadı.