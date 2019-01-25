Alpler'de helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı: 5 ölü

Kazada toplamda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin uçakta mı yoksa helikopterde mi olduklarının henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.
Kazanın meydana geldiği bölgeye kurtarma helikopterlerinin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le prime immagini video del #SoccorsoAlpino dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/tbZ2eXigET— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 25, 2019
İtalyan Alpleri'ndeki bir buzulun üzerine düşen helikopter ve uçakta en az altı kişi bulunuyordu. Kurtarma ekiplerinin 2 kazazedeyi kurtardığı belirtildi.
Alpler kurtarma birliği sözcüsü Walter Milan kaza hakkında yaptığı açıklamada, kazanın 3 bin metrede Rutor buzulu üzerinde gerçekleştiğini aktardı.
Kaza sonrasında havadan çekilen fotoğraflar, kısmen karın altında kalmış bir helikopter enkazı etrafındaki kurtarıcıları gösteriyor.
#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le vittime accertate sono 5. Proseguono le operazioni. Qui la prima foto aerea dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/cHpaVe0PBJ— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) January 25, 2019
Kazanın sebebinin halen belirsizliğini koruduğu belirtilirken, kurtarma ekiplerinin halen kaza mahallinden cesetleri çıkarmak için çalıştığı aktarıldı.
Öte yandan, yetkililerden kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair bir açıklamada yapılmadı.
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