Küresel ısınmaya karşı Avrupa'da öğrenciler sokağa çıktı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadele kampanyasına destek vermek amacıyla sosyal medya üzerinde örgütlenen binlerce genç ve çocuk okulu asıp Avrupa'nın bazı büyük kentlerinde sokaklara çıktı.

© REUTERS / Lucas Jackson Bilim insanlarından son uyarı: 1.5 santigrat derecelik küresel ısınma limiti 2030 itibarıyla aşılabilir

BBC Türkçe'nin haberine göre eylemlerin öncülerinden İsveçli 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmasında liderleri daha yeşil bir gelecek için harekete geçmeye çağırdı.

Eylemci çocuklar ve gençler sosyal medyada #FridaysForFuture (gelecek için her cuma) etiketiyle örgütlenip mesajlarını yayıyorlar.

Kampanyanın katılımcıları dünya liderlerini ve şirket patronlarını 2015 yılında Paris'te imzalanan iklim sözleşmesine uymaları konusunda uyarıyor.

Perşembe günü 35 bin genç, küresel ısınmaya dikkat çekmek için Brüksel sokaklarını doldurdu.

Brüksel'de, öğrenciler ellerinde "Dinozorlar da vakitleri olduğunu düşünüyordu" ve "Kirlenmeye değil çözüme ortak olun" yazılı pankartlar taşıdı.

İsviçre'de binlerce öğrenci iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi için okullarını boykot etti.

16 YAŞINDAKİ GRETA THUNBERG'İN MESAJI NE?

Greta Thunberg, iklim değişikliğiyle mücadele kampanyasında mesajını dünyaya duyurmak için, Ağustos ayından bu yana her cuma İsveç parlamentosu önünde oturma eylemi yapıyor.

Thunberg, hava yoluyla ulaşımın neden olduğu yüksek karbon salımına dikkat çekmek amacıyla İsveç'ten Davos'a uçakla değil, temiz ulaşım araçlarının önemini vurgulamak üzere 32 saatlik tren yolculuğuyla gitti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Greta Thunberg'i şöhret olma hevesi ve çevreci lobi faaliyetleri yürütmekle suçlayıp okulu kırma çağrıları nedeniyle eleştiriyor.

Thunberg'e destek veren gençlerden Jakob Blasel ise iklim değişikliği ile savaşmanın eğitimden daha önemli olduğunu vurgulayarak "yaşayacak bir gelecek yoksa eğitim ne işe yarayacak ki" diyor.

Thunberg, Davos'ta iş dünyasının önde gelen isimlerine seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Bazı insanlar, bazı şirketler, bazı karar vericiler inanılmaz düzeyde bir zenginlik elde etmek uğruna ne kadar büyük ödünler verildiğini çok iyi biliyorlar; ve bence bugün burada bulunan insanlar saydığım bu gruba giriyor".