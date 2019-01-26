Fransa'da mahkemeden biber gazı kullanımının yasaklanmasına ret

Haberlerde, mahkemenin gerekçe olarak, eylemlerde biber gazı kullanacak görevli polislerin yaya kamerası taşıyacak olmasını gösterdiği kaydedildi.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bundan sonra sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanacak görevli polisin yaya kamerası taşıyacağını duyurmuş ve sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.
GÖSTERİCİLERE POLİS ŞİDDETİ GEREKÇESİYLE 81 SORUŞTURMA AÇILDI
Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından sarı yeleklilerin protesto eylemlerinde polisin göstericilere şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açılmıştı.
14 GÖSTERİCİ BİBER GAZI NEDENİYLE GÖZÜNÜ KAYBETTİ
İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.
Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin biber gazı kullanmasına, sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.
SARI YELEKLER PROTESTOLARI
Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.
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