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12:13 26 Ocak 2019
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    Kuzey Akım-2

    Ukrayna hükümetinin enerji danışmanı: Türk Akımı ‘tehlikelilerin en tehlikelisi’

    © REUTERS / Axel Schmidt
    Avrupa
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    Ukrayna hükümetinin enerji danışmanlarından Karel Griman, Türk Akımı’nın, Rus doğal gazını birincisine paralel bir hat üzerinden Almanya’ya götürecek Kuzey Akım-2 boru hattı projesinden ‘çok daha tehlikeli bir proje’ olduğunu, çünkü bu hat yüzünden Ukrayna’nın transit ülke konumunun nihai olarak sonlanacağını söyledi.

    ABD Enerji Bakanı Rick Perry
    © AP Photo / Cliff Owen
    ABD: Türk Akımı ve Kuzey Akım-2’ye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz
    Ukrayna hükümetinin ülkede yapılması planlanan reformları desteklemeleri bir araya topladığı danışmanlardan biri olan enerji uzmanı Karel Griman, yerel Novoye Vremya gazetesine ropörtajında, Rus doğal gazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye ulaştıracak olan Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 projelerini kıyasladı.

    Kuzey Akım-2'nin Rus doğal gazını güney Avrupalı müştelerilere kadar götüremeyeceğini ifade eden Griman, bunun da Ukrayna'ya, Rus gazını Avrupa ülkelerine aktaran bir transit ülke olarak konumunu koruması için bir şans verdiğini belirtti. Dolayısıyla bu hattın ‘tehlikesinin daha küçük' olduğunu ima etti.

    Ancak Griman, Türk Akımı'nın planlanan her bir kolunun hizmete sokulması ile Rus gazının Türkiye üzerinden İtalya, Fransa ve Balkan ülkelerine de Ukrayna'ya gereksinim olmadan ulaşacağını kaydetti.

    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı
    © AA /
    Ukrayna’dan Türk Akımı ve Kuzey Akım-2’ye eleştiri

    'KUZEY AKIM-2 UKRAYNA VE ABD'NİN MENFAATLERİNİN KESİŞTİĞİ BİR PROJE'

    Ayrıca, Kuzey Akım-2'nin bu hattın inşasına karşı olan Ukrayna ve ABD'nin menfaatlerinin kesiştiği bir proje olduğunu belirten Griman, Türk Akımı içinse böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

    Rusya'nın Anapa kentinden başlayan Türk Akımı, 930 kilometre boyunca Karadeniz'den ilerliyor ve İstanbul'un 100 kilometre batısında yer alan Kıyıköy'de karaya çıkıyor.

    Kuzey Akım 2
    © AP Photo / Dmitriy Lovetskiy
    Avrupa Parlamentosu’ndan Kuzey Akım-2 karşıtı karara onay

    Tamamlandığında 1.100 kilometre uzunluğunda olacak Türk Akımı boru hattının 937 kilometrelik kısmı denizden geçiyor.

    Türk Akımı, her biri 15.75 milyar metreküp doğalgaz kapasiteli olan birbirine paralel 2 ayrı hattan oluşacak. Bu hatların biri Türk pazarının ihtiyaçlarına, diğeriyse Avrupalı tüketicilerin kullanımına ayrılacak.

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    Etiketler:
    Doğalgaz Boru Hattı, Doğalgaz, Doğalgaz, Türk Akımı doğalgaz boru hattı, Kuzey Akım-2, Novoye Vremya gazatesi, Karel Griman, ABD, Ukrayna, Rusya
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