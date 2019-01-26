Fransa ve İspanya'dan Venezüella açıklaması

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Venezüella halkı geleceği hakkında özgürce karar verebilmelidir. Venezülla'da sekiz gün içerisinde seçime gidilmezse Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacağız" ifadelerini kullandı.
Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élections annoncées d’ici 8 jours, nous serons prêts à reconnaître @jguaido comme « Président en charge » du Venezuela pour enclencher un processus politique. Nous y travaillons entre partenaires européens.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2019
Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün ABD'nin talebi üzerine toplanması bekleniyor.
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