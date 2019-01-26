Fransa ve İspanya'dan Venezüella açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Venezuela'da seçime gidilmediği takdirde muhalif lider Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladılar.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Venezüella halkı geleceği hakkında özgürce karar verebilmelidir. Venezülla'da sekiz gün içerisinde seçime gidilmezse Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacağız" ifadelerini kullandı.

Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élections annoncées d’ici 8 jours, nous serons prêts à reconnaître @jguaido comme « Président en charge » du Venezuela pour enclencher un processus politique. Nous y travaillons entre partenaires européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 26, 2019

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​Sanchez de Twitter'da Macron'un tweetini paylaşarak seçim yapılmadığı takdirde muhalif lider Guiado'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıklamış oldu.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün ABD'nin talebi üzerine toplanması bekleniyor.