Polonya Başbakanı 'Kuzey Akımı- 2' projesinin durdurulamayacağını itiraf etti

Bu projenin uygulanmasını aynı zamanda, 'egoistçe' olarak nitelendiren Moravetsky, Kuzey Akımı-2 projesine net bir şekilde karşı çıkacak müttefiklere yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.
Moravetsky, "Bunun Avrupa kurallarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bunun, Ukrayna ve Polonya'nın güvenlik garantilerine aykırı olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hem Moskova, hem de Berlin, Kuzey Akımı-2'nin tamamen ticari bir proje olduğunu ve yapımının Rus gazının Ukrayna'dan geçişinin sonlandırılması anlamına gelmediğini defalarca vurguladı.
Kuzey Akımı-2 projesi, yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki kollu hattın, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.
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