Fransa, Venezüella'daki durumu bölge güvenliği için tehdit olarak nitelendirdi

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Anna Geguen, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Venezüella'daki durumla ilgili olağanüstü oturumunda yaptığı konuşmada, Venezüella'daki durumun ülkenin sınırlarını aştığını ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştıran bir faktör haline geldiğini belirtti.

© AFP 2018 / Jewel SAMAD Nebenzya: BMGK'nın Venezüella oturumu ülkedeki darbeyi yasallaştırmaya yönelik bir girişimdi

Geguen, "Venezüella üç yıla yakın bir süredir benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyor. Ekonomi kan kaybediyor, halk temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, muhalefet ve barışçıl protestoculara karşı kanlı baskılar uygulanıyor. Yaklaşık üç milyon Venezüellalı göçmen ve mülteci kitlesel olarak kaostan kaçıyor" şeklinde konuştu.

BMGK Cumartesi günü ABD'nin çağrısı üzerine yapılan olağanüstü toplantıda, ilk kez bağımsız bir konu olarak Venezüella'daki durumu tartışıyor. ABD, muhalefet lideri Juan Guaido'nun ülkenin yeni devlet başkanı olarak tanınması için uğraşıyor, Rusya ise Washington'un eylemlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek karşı çıkıyor.