Lahey’de patlama: Bazı binaların cepheleri yıkıldı

Hollanda’nın başkenti Lahey'de meydana gelen patlama sonucunda bazı binaların ön cepheleri yıkıldı.

RTL portalının haberine göre Hollanda'nın batısındaki Lahey'de meydana gelen patlamanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları sevk edildi.

#BREAKING Multiple casualties reported after an explosion caused a residential building to collapse in the Hague. pic.twitter.com/ZMWwD7LV7I — Dylan Hayward (@DylanHayward94) 27 Ocak 2019

Yıkıntıların arasında insanların olabileceği belirtildi, ama ilk etapta sayı verilmedi.

De hulpdiensten komen nog steeds in grote aantallen aan op de #JanVanDerHeijdenstraat #DenHaag. Nog niks bekend over het aantal slachtoffers. Meerdere brandweerwagens vanuit Leidschendam en Leidschenveen zijn nog onderweg. pic.twitter.com/Zs76J1QarA — Redactie District8 (@RedactieD8) 27 Ocak 2019

Patlamanın gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği söylendi.

Ön bilgilere göre patlama sonucunda 3 ev zarar gördü, evlerin sakinleri tahliye edildi. RTL, binaların yıkılma tehlikesinin geçmiş olmadığını bildirdi.