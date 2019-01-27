Lahey’de patlama: Bazı binaların cepheleri yıkıldı

RTL portalının haberine göre Hollanda'nın batısındaki Lahey'de meydana gelen patlamanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri ve sağlık uzmanları sevk edildi.
#BREAKING Multiple casualties reported after an explosion caused a residential building to collapse in the Hague. pic.twitter.com/ZMWwD7LV7I— Dylan Hayward (@DylanHayward94) 27 Ocak 2019
Yıkıntıların arasında insanların olabileceği belirtildi, ama ilk etapta sayı verilmedi.
De hulpdiensten komen nog steeds in grote aantallen aan op de #JanVanDerHeijdenstraat #DenHaag. Nog niks bekend over het aantal slachtoffers. Meerdere brandweerwagens vanuit Leidschendam en Leidschenveen zijn nog onderweg. pic.twitter.com/Zs76J1QarA— Redactie District8 (@RedactieD8) 27 Ocak 2019
Patlamanın gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği söylendi.
Ön bilgilere göre patlama sonucunda 3 ev zarar gördü, evlerin sakinleri tahliye edildi. RTL, binaların yıkılma tehlikesinin geçmiş olmadığını bildirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)