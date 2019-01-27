'Kırmızı Fularlar'dan Sarı Yelekler'e karşı gösteri

Sarı Yelekler'in kasım ayından bu yana düzenlediği gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarına karşı tepkilerini dile getirmek için binlerce 'kırmızı fularlı' başkentin Nation Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

'ŞİDDET BİTSİN' DÖVİZLERİ TAŞIDILAR

Üzerlerinde 'Cumhuriyetimi seviyorum' yazan tişörtler giyen göstericiler, 'Şiddet bitsin', 'Yeter artık' yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler, Bastille Meydanı'na geldiklerinde onları bekleyen 50 kadar sarı yelekliyle karşılaştı ve onları yuhaladı. Bu eyleme öncülük ettiği belirtilen Laurent Soulie, basına yaptığı açıklamada, Sarı Yelekler'in öfkesinin anlaşıldığını ve taleplerinin meşru olduğunu ancak gösterilerdeki şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi.

VIDEO: A "red scarf" protest takes to the streets of Paris in support of French "institutions" after an 11th round of "yellow vest" marches expressed continued dissatisfaction with Emmanuel Macron's policies pic.twitter.com/3xvoHHKijY — AFP news agency (@AFP) January 27, 2019

​ULUSAL MECLİS BAŞKANI: KIRMIZI FULARLAR'A SEMPATİ DUYUYORUM

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, Kırmızı Fularlar'ın düzenlediği gösteriye katılmadığını ancak bu gruba sempati duyduğunu belirtti. Bu gösterinin kasım ayından bu yana Sarı Yelekler'in verdiği mesajın dışında da başka görüş paylaşan Fransızların bulunduğunu göstermek açısından önemli olduğunu savunan Ferrand, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) üyelerini bu grubu desteklemeye davet etti.

Bu arada, LREM'den bazı milletvekilleri bu gösteriye katılarak Kırmızı Fularlar'a destek verdi.

KIRMIZI FULARLAR'IN EYLEMİNE 10 BİN 500 KİŞİ KATILDI

© AFP 2018 / Ludovic Marin Macron Sarı Yelekler gösterilerini müzakere ediyor: 'Adaletsizliğe yol açan' ev vergisi kaldırılacak

Paris Emniyet Müdürlüğüne göre, gösteriye 10 bin 500 kişi katıldı.

Diğer yandan iklim değişikliğine ilişkin hükumetin politikalarını protesto eden binlerce kişi Fransa'nın birçok şehrinde gösteriler düzenlendi. Paris'teki Republique Meydanı'nda yapılan eyleme yaklaşık 8 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Bu arada, Paris Savcılığı yaptığı açıklamada Sarı Yelekler'in dünkü eyleminde çıkan olaylarda 59 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

For the first time since the #YellowVest movement began, opponents are gathering. The “red scarves” say they’ve had enough of the violence. They’re gathering at Place de la Nation right now. #foulardsrouge pic.twitter.com/UIgZXNcSja — Cindy Pom (@CindyPom) January 27, 2019

​FRANSA'DA SARI YELEKLER EYLEMLERİ

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Polisle eylemcilerin zaman zaman çatıştığı protestolarda, eylemciler kamu kurumlarına saldırmış, mağazaları yağmalamış, araçları ve çöp bidonları yakmış, polisin de göstericilere müdahalesi sert olmuştu.