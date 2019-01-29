İngiltere'nin en genç pedofili mahkumu: 18 yaşındaki genç kız bebekleri istismar etti

Yaşları iki ve üç olan iki kız çocuğunu taciz etmek ve uygunsuz fotoğraflarını çekerek yaymakla suçlanan 18 yaşındaki Sophie Elms, suçunu itiraf etti. İngiltere'nin en genç kadın pedofili mahkumu tarafından istismar edilen iki minik kızın babası, "Hepimizin hayatı mahvoldu" dedi.

İngiltere'de 18 yaşındaki Sophie Elms, kendisine yöneltilen 16 cinsel istismar suçlamasını kabul etti. İtiraf ettiği suçlar arasında yaşları iki ve üç olan iki minik kızı taciz ettiği, cinsel istismara maruz bıraktığı ve uygunsuz fotoğraflarını çekip dağıttığı yer alıyordu.

Bir çocuk yuvasında çalıştığı belirtilen Elms, Swindon Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kurbanların babası, ‘Elms'in hayatlarını tamamıyla mahvettiğini ve onlara kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir zarar verdiğini' söyledi.

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Suçu işlediği sırada 17 yaşında olan genç kız, cinsel istismardan hüküm giymiş olan David Gearing isimli bir şahsın kendisiyle internet üzerinden irtibata geçip kendisini cinsel istismara teşvik ettiğini mahkemede itiraf etti.

İfadesine göre cinsel suçlardan 15 yıl hüküm giymiş olan Gearing, kendisinden çocukları taciz etmesini ve müstehcen fotoğraflarını çekip ona göndermesini istemişti.

Savcı Hannah Squire, çocukların ifadesi uyarınca 2016 ve 2017 yıllarında Elms'e suçlama yönetildiğini belirtti.

Elms'in, 2017'de hüküm giymiş Gearing ile internet üzerinden iletişim kurduğu öğrenildi.

Youngest female convicted paedophile and ex-nursery worker Sophie Elms jailed for 7 years 10 months. Elms confessed to sixteen charges against two young children aged just three and… https://t.co/5mIcCSoJad — PRC (@PRchildren) January 28, 2019

​Savcı Squire, "İletişimleri başlarda cinsel içerikten uzakmış. Elms'in aklı başında bir kız olduğu belli, bu sebeple David Gearing gibi bir adamla internet üzerinden iletişime geçmesini tamamen duygusal nedenlerle açıklıyorum. Elms kimliğini gizleme gereği duymamış. İletişimleri kısa sürede cinsel konulara kaymış ve Gearing kendisini cinsel suçlara teşvik etmiş. Elms, işe iki kız çocuğunun tamamıyla giyinik olduğu zararsız bir fotoğrafı Gearing'e göndererek başlamış. Ancak fotoğraflar kısa sürede çocukların çıplak olduğu ve Elms'in de onlara dokunduğu fotoğraflara evrilmiş. Tabii ki bu süreç Gearing'in talebi üzerine şekillenmiş" dedi.

Elms'in yerel bir çocuk yuvasında çalıştığı öğrenilse de, polis istismarların hiçbirinin yuvada gerçekleşmediğini açıkladı.

Elms, 1 Aralık 2016 ve 11 Mart 2018 tarihleri arasında yaşları iki ve üç olan iki küçük kızı istismar ettiğini itiraf etti.

1 Ocak 2016 ve 11 Mart 2018 tarihleri arasında birisi delikanlılık çağında olan iki çocuğu daha kasten taciz ettiğini ve dört çocuğun daha müstehcen fotoğraflarını çektiğini itiraf etti. Bu tarihler arasında Elms, hayvanlar ile türlü yollarla cinsel birliktelik kuran insanları gösteren aşırı pornografik fotoğrafları elinde bulundurmaktan da suçlu bulundu.

Polis memuru Simon Childe, "Bu vaka herkesi olduğu gibi bölge sakinlerini de hayrete düşürdü. Henüz 18 yaşında olan Elms, ülkede bu tür suçlardan hüküm giyen en genç kadın. Üstelik bu tür vahşi suçları işlerken bir çocuk yuvasında çalışmayı da sürdürüyordu. Bu kadını yakalayarak bir daha çocukların yanına yaklaşmasına engel olan ekibime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.