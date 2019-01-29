Poroşenko, başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı

'GEÇMİŞ VE GELECEK NESİLLERİMİZE DUYDUĞUM DERİN SORUMLULUK DUYGUSU, BENİ BU KARARI ALMAYA İTTİ'
Poroşenko, "Ülkemize, çağdaşlarımıza, geçmiş ve gelecek nesillerimize karşı duyduğum derin sorumluluk duygusu, beni bir kez daha adaylığımı koyma kararına itti" diye konuştu.
Poroşenko ayrıca bu adımı Ukrayna'nın AB ve NATO'ya dahil olma yönündeki rotasından sapmaması adına attığını da sözlerine ekledi.
POROŞENKO BAĞIMSIZ ADAY OLARAK BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE KATILACAK
Diğer yandan Ukrayna parlamentosu Rada'nın başkan yardımcısı İrina Geraşenko, Poroşenko'nun başkanlık yarışına bağımsız aday olarak katılacağını bildirdi.
SEÇİMLER 31 MART 2019'DA
Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Merkez Seçim Komisyonu'na devlet başkanlığı adaylık başvurularının başladığı 31 Aralık'ta, seçim kampanyası da start aldı.
Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre, Ukrayna devlet başkanlığı için 13 kişi resmen aday oldu.
Kamuoyu yoklamalarına göre, devlet başkanlığına aday olacağını daha önce açıklayan Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko, son birkaç aydır önde görünüyor. Mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun reytingi ise yüzde 14 düzeyinde. Uzmanlara göre Poroşenko'nun hala ikinci tura kalma şansı bulunuyor.
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