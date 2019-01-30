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01:29 30 Ocak 2019
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    Theresa May, Avam Kamarası'nda Brexit anlaşmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

    İngiliz parlamentosu, Brexit'te tedbir maddesinin yerine 'alternatif bir mekanizma' öneren teklifi kabul etti

    © REUTERS / Parbul TV
    Avrupa
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    İngiliz parlamentosu, Başbakanı Theresa May'in Brexit sürecine ilişkin desteklenmesini istediği teklifi kabul etti.

    İngiliz Parlamentosu
    © REUTERS / Neil Hall
    İngiliz parlamentosu, anlaşmasız Brexit'in engellenmesi teklifini kabul etti
    İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada Muhafazakar Partili milletvekili Graham Brady'nin verdiği ve May'in Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklif 301'e karşı 317 oyla kabul edildi.

    Parlamento bugün oyladığı diğer 6 teklifin 5'ini reddetti. Reddedilen teklifler arasında ana muhalefetteki İşçi Partisinin ''yumuşak Brexit'' öngören ve yeni bir referanduma kapı aralayan teklifi de yer aldı.

    Parlamento, Muhafazakar Partili Dominic Grieve'in bütün Brexit seçeneklerini 6 oturumda tartışmayı ve oylamayı öngören teklifi ile İşçi Partili Yvette Cooper'ın parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetin elinden alan teklifini de reddetti.

    İskoç Ulusal Partisinin Brexit'i ertelemeyi ve anlaşmasız Brexit seçeneğini masadan kaldırmayı öngören teklifi ile İşçi Partili Rachel Reeves'in herhangi bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde Brexit tarihinin ertelenmesini öngören teklifleri de milletvekillerinden onay alamadı.

    Parlamentonun kabul ettiği tek teklif, Caroline Spelman'ın anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklifi oldu.

    Theresa May Londra'da bir soru cevap seansında
    © REUTERS / Toby Melville
    Theresa May'den AB'ye 'tedbir maddesi' mesajı: Sorunu aşma herkesin yararına
    Bu tekliflerin biri hariç hiçbirinin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyordu. Sadece Cooper'ın teklifi parlamentoya milletvekillerinin inisiyatifiyle yasa tasarısı hazırlama ve geçirme yolunu açarak Brexit sürecini şekillendirme gücü verebilecekti.

    SONRAKİ AŞAMA

    May, AB liderlerine Brexit müzakerelerini yeniden açma istediğini iletmişti. Başbakanlık, Theresa May'in ''en kısa zamanda'' değiştirilmiş bir anlaşmayı parlamentoya sunacağını, bunun da reddedilmesi durumunda ertesi gün yine hakkında değişiklik teklifleri verilebilecek bir önerge vereceğini açıkladı.

    May, 13 Şubat'a kadar AB ile yeni bir anlaşmaya varamaması durumunda da 14 Şubat'ta parlamentoya değişiklik tekliflerine açık bir önerge sunacağını bildirdi.

    Theresa May geçen hafta milletvekillerine yaptığı konuşmada anlaşmanın en çok tepki çeken unsuru ''tedbir maddesini'' değiştirmeyi vaat etmişti.

    Etiketler:
    Avrupa Birliği (AB), Graham Brady, İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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