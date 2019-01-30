Yunanistan: Venezüella'nın Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz

Katrougalos, AB'nin tek bir tutum etrafında buluşması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti: "AB, başka büyük güçlerin aldığı inisiyatiflerin gerisinde kalmamalı, demokrasiye tam saygı duyulmalı ve muhalefetin istiyor göründüğü gibi ordunun gelişmeleri etkileyen bir faktör olmasına izin verilmemeli."
AB gayri resmi dışişleri bakanları toplantısında bu fikirler ile hareket edilmesini umduklarına dikkati çeken Katrougalos, "Venezüella'nın Güney Amerika'da Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz. Biz halkın demokrasi ve refah içinde sadece kendi menfaatleri için demokratik haklarını kullanmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
VENEZÜELLA'DA 'MEŞRU DEVLET BAŞKANI' KRİZİ
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini duyurmuştu. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini belirtmişti.
Yunanistan'da iktidardaki SYRIZA partisi Merkez Kurul Başkanı Panos Skourletis, "Venezüella'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tam destek verdiklerini" açıklamıştı.
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