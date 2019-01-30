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01:28 30 Ocak 2019
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    İngiltere Başbakanı Theresa May

    Theresa May'den AB ile yeniden müzakere mesajı

    © AFP 2018 / Tolga AKMEN
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün yapılan oylamalarla parlamentoda İngiltere'nin AB'den bir anlaşmayla ayrılmasına yönelik dikkate değer bir çoğunluk desteği olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.

    İngiltere-Brexit
    © REUTERS / Tolga Akmen
    AB'den İngiltere'ye 'anlaşma müzakereye açık değil' resti
    Destek verdiği Brexit önergesinin parlamentoda kabul edilmesinin ardından milletvekillerine hitap eden May, ''Bu gece parlamentonun çoğunluğu tedbir maddesinin değiştirildiği bir Brexit anlaşmasına destek vereceğini söyledi'' dedi.

    Parlamentonun anlaşmanın çeşitli yönleriyle ve AB ile gelecekteki ilişkilerin çerçevesine dair önlemler konusundaki kaygılarının da giderileceğini belirten May, ''Şimdi görülüyor ki parlamentoda AB'den bir anlaşmayla ayrılmaya destek verecek dikkate değer ve sürdürülebilir bir çoğunluk var'' değerlendirmesini yaptı.

    Parlamentonun bu akşam yapılan oylamayla kendisine verdiği yetkiyle AB ile görüşeceğini anlatan May, Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesiyle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde etmeye çalışacağını vurguladı.

    AB tarafının bu değişiklik taleplerine sıcak bakmadığını ve müzakerenin kolay olmayacağını kaydeden Theresa May, ''Ancak 15 gün öncesinde göre bugün bu parlamento bir Brexit anlaşmasını onaylamak için neye ihtiyacı olduğunu açıkça ortaya koydu'' ifadelerini kullandı.

    Parlamentonun bugün onayladığı diğer bir teklifle ülkenin AB'en anlaşmasız ayrılığına karşı olduğunu da ortaya koyduğunu bildiren May, '' Anlaşmasız ayrılmamamız gerektiğine katılıyorum. Ancak anlaşmasız ayrılığa karşı çıkmak onu durdurmaya yeterli değil'' değerlendirmesini yaptı.

    Hükümetinin parlamentonun onaylayacağı bir anlaşmaya ulaşmak için gayretlerini artıracağına değinen May, anlaşmasız ayrılığa karşı teklifi parlamentoya sunan milletvekilleri ile ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'i, Brexit anlaşması konusunu masaya yatırmak üzere görüşmeye davet etti.

    Theresa May'in ardından söz alan Corbyn de görüşme teklifini kabul ettiğini açıkladı.

    Etiketler:
    Brexit, Avrupa Birliği (AB), Jeremy Corbyn, İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa, İngiltere
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