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03:03 30 Ocak 2019
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    İtalya'nın yeni cumhurbaşkanı Sergio Mattarella

    İtalya Cumhurbaşkanı, emeklilik yaşını düşüren kararnameyi imzaladı

    © REUTERS / Remo Casilli
    Avrupa
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    İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, iki büyük ekonomik önlem kapsamında yaşlı İtalyanların erken emekli olmasına imkan veren, yoksul ve işsizlerin ayda 780 euro'yu geçmeyecek temel gelir elde edecekleri kararnameyi imzaladı.

    AB Komusyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis
    © AFP 2018 / JOHN THYS
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    Emeklilik sistemi reformu, mevcut programlara ek olarak, emekli olmak için yeni bir fırsat daha sunuyor. Yeni kararname, emeklilik yaşının asgari 20 yıllık çalışma süresiyle 66-67 yaşına yükseltildiği 2011'den bu yana yürürlükte olan prosedürleri kaldırıyor. Dönemin Çalışma Bakanı Elsa Fornero'nun adıyla anılan eski sistem, emekli aylığını, emeklilik öncesi ortalama maaşa göre değil, yapılan sosyal yardımların sayısına göre belirliyordu.

    Yeni kurallara göre, bir çalışan yaşı ve hizmet süresinin toplamından oluşan 100 rakamına göre emekli olabilecek. Ancak çalışanın yaşının en ez 62 hizmet süresinin de en az 38 yıl olması gerekiyor. Böylece emeklilik yaşı olan 66-67 yaşları 5 yıl aşağı çekilmiş oluyor. Kadınlar için ayrı olarak, 35 yıllık hizmete karşılık 58-59 yaşlarında erken emeklilik imkanı tanınıyor. Yeni yasa, özel sektör için Nisan ayında, kamu sektörü için Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Kadın ve erkekler için 41 ve 42 hizmet yılı ile erken emeklilik olasılığı da ayrıca getiriliyor.

    Yeni emeklilik reformu, açığı yüzde 2.04 olarak planlanan ülke bütçesine 4 milyar euroya mal olacak ve bu miktar 2020 ve 2021'de iki katına çıkacak. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, İtalya, her yıl GSYİH'nın yüzde 16'sını emekli maaşlarına harcamakla, Yunanistan'dan sonra Euro ülkeleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Hükümet, yeni sistemin gençler arasında yüzde 20 civarında olan işsizlik oranının azaltılmasına katkıda bulunacağını hesap ediyor.

    Koşulsuz temel gelir olan 780 euro ise kendi gelirleriyle yoksulluk sınırının altında kalan yoksullar işsizler ve yaşlılara ödenecek. İtalya'da bu tanım, normal bir yaşam için gerekli olan temel mal ve hizmet paketlerini alamayanlar için kullanılıyor. Bu durum bölge ve yerleşim yerinin büyüklüğüne göre değişiyor. İstatistiklere göre, örneğin, İtalya'nın güneyindeki küçük bir şehirde yoksulluk sınırı 560 euro iken, kuzeydeki büyük merkezlerde 820 euro civarındadır. Ulusal İstatistik Enstitüsüne göre, İtalya'da beş milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

    Devlet desteğinin miktarı pratikte, ailedeki kişi sayısı, gelirleri, tasarruf miktarı, emlak ve taşıt mevcudiyetine bağlı olarak belirlenecek.

    KİRALIK BİR KONUTTA YALNIZ YAŞAYAN BİR KİŞİ AYDA 780 EURO ALACAK

    Kiralık bir konutta yalnız başına yaşayan ve hiç bir geliri olmayan bir kimse, ayda 780 euro alacak. Bunun 280 eurosunu kiraya ödeyecek. Kişinin bir işi varsa ve ayda 780 eurodan az gelir getiriyorsa, yapılacak yardımla geliri 780 euro seviyesine çıkarılacak. Kendi konutu olmayan iki yetişkin ve on sekiz yaşından küçük iki çocuktan oluşan bir aile için belirlenen miktar ise 1180 euro.

    Hükümetin Ocak ayı ortalarında hazırladığı ve cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararname, çoğunluğunu ‘5 Yıldız Hareketi' ve Liga Partisi'nin oluşturduğu parlamentoya sunulacak. Kararname, parlamentodan geçtikten sonra yasal statü kazanarak yürürlüğe girecek.

    Etiketler:
    Sergio Mattarella, Avrupa, İtalya
    Topluluk kurallarıTartışma
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