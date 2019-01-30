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12:16 30 Ocak 2019
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    Bruce McArthur

    Kanadalı bahçıvan biri Türk 8 kişiyi öldürdüğünü kabul etti

    Avrupa
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    Kanada'da yaşayan bahçıvan, çoğunun 'eşcinsel köy' olarak adlandırılan Gay Village semtiyle bağlantılı sekiz erkeği öldürdüğünü itiraf etti. 67 yaşındaki adamın öldürdüğü kişiler arasında bir Türk de var.

    iğne, enjeksiyon
    © AA /
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    Kanada'nın Toronto kentinde bahçıvanlık yapan Bruce McArthur, 2010-17 arasında kaybolan biri Türk, sekiz erkeği öldürdüğünü söyledi.

    BBC'nin haberine göre, 67 yaşındaki McArthur, geçen Ocak'ta tutuklanmış ve iki cinayetle suçlanmıştı. Polis daha sonra McArthur'u altı cinayetle daha suçladı.

    McArthur'un kurbanlarının kalıntıları Toronto'da Leaside semtindeki bir evde bulunurken, çoğunun ‘eşcinsel köy' olarak adlandırılan Gay Village semtiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

    McArthur'a yöneltilen birinci derece cinayet suçlamasının her biri, otomatik ömür boyu hapisle cezalandırılıyor. Bu da 91 yaşına kadar şartlı tahliye talebinde bulunamayacağı anlamına geliyor.

    Bruce McArthur'un ceza duruşması 4 Şubat'ta başlayacak ve duruşmada kurbanlarının dostları ve akrabaları, kayıplarının yaşamlarını nasıl etkilediğine dair ifadeler verecek.

    Yargıç ayrıca, McArthur'un ömür boyu hapis cezalarını peş peşe mi yoksa hepsini aynı anda mı çekeceğine karar verecek.

    KALINTILARI SAKSILARA VE VADİYE GÖMMÜŞ

    Savcı Michael Cantlon, McArthur'un kurbanlarının fotoğraflarını çektiğini ve kurbanlarına ait mücevher ve bir defter gibi eşyaları hatıra olarak sakladığını söyledi.

    Kurbanların kalıntılarının çoğunun, McArthur'un bahçıvan olarak çalıştığı 53 Mallory Crescent adresindeki saksılara gömüldüğü belirtilirken, diğer kurbanların da yakındaki bir vadiye gömüldüğü kaydedildi.

    Polis, McArthur'un yatak odasında yaptıkları aramada içinde koli bantı, ameliyat eldiveni, ip, plastik kelepçe, esnek halat ve şırıngaların yer aldığı bir çanta bulunduğunu açıkladı.

    Niels Hoegel
    © REUTERS / Fabian Bimme
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    ÖLDÜRÜLEN KİŞİLER ARASINDA BİR TÜRK DE VAR

    McArthur'un kimliği belirlenen ilk iki kurbanı her ikisi de 2017'de kaybolan 49 yaşındaki Andrew Kinsman ve 2013'te Kanada'ya yerleştiği belirtilen Türk kurban Selim Esen.

    Esen'in erkek kardeşi Ferhat Çınar, Selim Esen için geçen Ekim'de yapılan cenaze töreninde kardeşinin bir eşcinsel olarak Türkiye'de yaşamaktan memnun olmadığını anlatmıştı.

    Çınar İstanbul'da doğan ve Ankara'da büyüyen kardeşinin ailesine destek olmak için çalıştığı sırada üniversiteyi bitirdiğini anlatmıştı. Avusturalya'da birkaç yıl yaşayan Esen'in 2013'te erkek arkadaşıyla evlenmek için Kanada'ya taşındığı, ancak evliliğin ardından ilişkinin uzun sürmediği belirtilmişti.

    Toronto'daki LBGT topluluğu, kayıp erkekler konusundaki endişelerini yeterince ciddiye almadıkları için Toronto polisini eleştirdi.

    Daha sonra polisin tespit ettiği diğer kurbanlar ise şöyle;

    — 2010'da kaybolan 40yaşındaki Skandaraj Navaratnam

    — 2015'te kaybolan 50 yaşındaki Soroush Mahmudi

    — Nisan 2016'da öldürüldüğüne inanılan 47 yaşındaki Dean Lisowick

    — 2010'da kaybolan 42 yaşındaki Abdülbasir Faizi

    — 2012'te kaybolan 58 yaşındaki Majeed Kayhan

    — Ocak 2016'da öldürüldüğüne inanılan 37 yaşındaki Kumar Kanagaratnam

     

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    Etiketler:
    bahçıvan, seri katil, LGBTİ, cinayet, Selim Esen, Bruce McArthur, Kanada
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