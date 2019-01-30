İrlanda boşanma yasası için referanduma gidiyor

İrlanda'daki mevcut yasalara göre, çiftlerin boşanabilmesi için 'zorunlu ayrı kalma süresi'ne uymaları gerekiyor. Buna göre boşanmak isteyen çifler son beş yıl içerisinde dört yıl ayrı yaşamış olmak zorunda.

© AP Photo / Nariman El-Mofty Suudi Arabistan’da kadınlar boşandıklarını mesajla öğrenecek

Referandumda ise halk, bu sürenin kısalmasını isteyip istemedikleri sorusuna yanıt verecek.

Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan referandumun yerel seçimler ve Avrupa Parlamentosu seçimleriyle aynı gün gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Karar, parlamentoya 'zorunlu ayrı kalma süresinin' iki yıla indirilmesini öneren milletvekili Josepha Madigan tarafından önerildi.

Ülkede geçerli olan 'zorunlu ayrı kalma süresi' yasası, 24 yıl önce gerçekleştirilen referandumla kaldırılan boşanma yasağı yerine getirilmişti.