İspanya Kralı Felipe'den Irak'a ziyaret: 40 yıl sonra bir ilk

İspanya Kralı 6. Felipe, Irak'ta bulunan İspanyol Özel Kuvvetleri'ni ziyaret etti. Bu ziyaret, İspanya kraliyet ailesi tarafından Irak'a 40 yıl aradan sonra düzenlenen ilk ziyaret.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon üyesi olan ülkesinin Irak'taki kuvvetlerini ziyaret eden Kral Felipe, Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Irak'ta bulunan diğer aşırıcı gruplara karşı yürütülen operasyonlar uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle devam ediyor. Irak da, 2017 yılında IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını ilan etmişti.

ABD'nin 2003 yılındaki işgalinden bu yana ülkedeki askeri varlığını sürdüren İspanya ise, IŞİD'e karşı yapılan operasyonlarda Irak kuvvetlerine destek oluyor. Irak kuvvetlerini eğitmek üzere yüzlerce İspanyol askeri danışmanın bulunduğu biliniyor.

Kral 6. Felipe, yıl başından bu yana ülkeyi ziyaret eden liderler arasında bulunuyor. Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump da Irak'taki ABD kuvvetlerine bir ziyarette bulunmuştu.