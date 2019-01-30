Almanya'da terör saldırısı hazırlığındaki 4 Iraklı yakalandı: Bomba yapımı aşamasındalardı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yakalanan Iraklıların, 'İslam motivasyonlu' bir terör eylemi hazırlığında oldukları belirtildi.

Federal savcılık tarafından yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerle ilgili olarak "Şimdiye kadar elde edilen kanıtlara göre, saldırganların henüz belirli bir hedef belirlemedikleri öğrenildi" denildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer de, yakalanan şüphelilerin bomba yapmak için hazırlık içerisinde olduklarını ve bunun için bazı 'deneme patlamaları' gerçekleştirdiklerini belirtti.