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19:57 30 Ocak 2019
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    David Woodhouse

    Dişçi randevusu için 18 ay bekleyen yaşlı adam, en sonunda dişini kendisi çekti

    Avrupa
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    İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) bağlı dişçiden randevu alabilmek için 18 ay bekleyen 62 yaşındaki mühendis David Woodhouse, en sonunda dişini pense ile çekti.

    Yıllardır diş fırçası kabı olarak kullandığı çömlek 4 bin yıllık çıktı
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    Yıllardır diş fırçası kabı olarak kullandığı çömlek 4 bin yıllık çıktı
    İngiltere'nin Cornwall bölgesindeki Truro şehrinde ikamet eden Woodhouse, evinin dibindeki diş kliniğinde bir türlü muayene olamıyordu.

    Kaybettiği dişi yüzünden çok fazla ağrısı olan yaşlı adam, kargaburun bir pense alarak dişini çekti.

    'BİR DİŞİMİ DAHA KAYBETMEYE HEVESLİ DEĞİLDİM'

    Woodhouse, "Dişimin ağrısı öyle artmıştı ki, kendi ellerimle çekerken hissettiğim acı yanında az kalır. Bir dişimi daha kaybetmeye hevesli değildim. Özel bir diş kliniğine gitmek için banka kredisi de çekebilirdim, ama neden yapayım ki? Bu durumdan son derece utanıyor olsam da, yeniden elma ya da et yiyebilecek olmaktan memnunum" dedi.

    İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri, acil diş tedavisi gerektiren durumlarda ödemenin bir kısmını karşılıyor.

    Şehrin sağlığından sorumlu yetkililer, dişçiden randevu alabilmek için 3 yıl bekleyen hastaların dahi olduğunu açıkladı.

    Woodhouse, "İnternet üzerinden dişçi randevusu almayı denedim, hiçbir şey olmadı. Bekleme listesine girdim, yine hiçbir şey olmadı" dedi.

    48 BİN VATANDAŞ BEKLEMEDE

    Muğla'da ekmeğin içinden çıkan diş protezi
    © Fotoğraf : DHA
    'Ekmekten diş protezi çıktı' iddiası
    NHS İngiltere'nin yaptığı açıklamaya göre, Devon ve Cornwall bölgelerinin bekleme listesinde 48 binden fazla vatandaş yer alıyor.

    Online sistem üzerinde yeni hasta kabul eden tek bir hekim görünüyor.

    Durumu define aramaya benzeten Woodhouse, "Bekleme listesine girdiğinizde size uygun olan üç kent belirtmeniz gerekiyor. Ben ise 100 mil (160 kilometre) yakınlıktaki her muayenehaneye gitmeye hazırdım. Yarım günlük araba yolculuğuyla varabileceğim her yere giderdim, sorun değildi" dedi.

    NHS yetkililerinden biri, Cornwall bölgesinde acil diş tedavisine ihtiyacı olan herkesin ödemesine destek olduklarını açıkladı.

    Son bir yılda, Devon ve Cornwall bölgelerindeki 27 bin vatandaş diş tedavisi gördü.

    Etiketler:
    randevu, Dişçi, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), David Woodhouse, Devon, Truro, Cornwall, İngiltere
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