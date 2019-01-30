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21:29 30 Ocak 2019
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    Vladimir Putin ve Gerhard Schröder

    Polonyalı AP vekili, ‘Kremlin’in baş ajanının’ adını verdi

    © Sputnik / Vladimir Rodionov
    Avrupa
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    Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Polonyalı üyesi Zdzislaw Krasnodebski, Rusya’nın Avrupa’nın güvenliği için önemli bir tehdit oluşturduğunu, nüfuzunu ise Avrupalı politikacılar arasından bazı ‘ajanlar’ vasıtasıyla yaydığını ileri sürdü.

    Polonya bayrağı
    © AFP 2018 / Bartosz Siedlik
    Polonya Başbakanı 'Kuzey Akımı- 2' projesinin durdurulamayacağını itiraf etti
    Polonya Radyosu'nun haberine göre Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubundan Polonyalı AP üyesi Zdzislaw Krasnodebski, Rusya'nın Avusturya ve Almanya ile sıkı ilişkiler içerisinde olduğunu, Avrupa'daki ‘baş ajanınınsa' önceki Almanya Başbakanı Gerhard Schröder olduğunu söyledi.

    Krasnodebski, "Bazı ülkelerin, örneğin Avusturya ya da Almanya'nın en azından enerji politikası konusunda Rusya ile sıkı işbirliği yaptığının anlaşılması gerekir. Rus etkisinden bahsedecek olursak, bu etki sadece sağ ve sol partilere yönelik bir etki değil. Rusya'nın Avrupa'daki nüfuzunun en önemli ajanı Gerhard Schröder olup, bu bağlamda adlarının verilebileceği birkaç önemli politikacı daha var" diye konuştu.

    Avrupa'da Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattının yapımının inceleniyor olmasının dahi, Rusya'nın muazzam etkisinin bir göstergesi daha olduğunu belirten Krasnodebski, söz konusu boru hattını ‘kesinlikle Avrupa karşıtı bir proje' olarak niteledi.

    Kuzey Akımı-2 projesi, yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki kollu hattın, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor. Hat Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya kadar uzanacak.

    Rus gazının transitinden elde ettiği gelirden yoksul kalmaktan korkan Ukrayna, sıvılaştırılmış doğalgazını Avrupa pazarına sürmeye çalışan ABD, ayrıca Litvanya, Letonya ve Polonya Kuzey Akımı-2'nin yapımına karşı çıkıyor.

    Etiketler:
    Kuzey Akım-2, Avrupa Parlamentosu, Gerhard Schröder, Zdzislaw Krasnodebski, Rusya, Polonya, Almanya, Avrupa
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