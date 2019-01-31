İtalya İçişleri Bakanı, Erdoğan, Trump ve kendisinin fotoğraflarının olduğu voodoo bebekleriyle 'çekemeyenleri' trolledi

Salvini'nin paylaştığı voodoo bebeklerinin üzerinde kendisinin haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın, Eski Brezilya Başkanı Michel Temer'in ve ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğraflarının bulunduğu görülüyor.
Salvini'nin yaptığı paylaşım şöyle:
"Salvini voodoo bebekleri mi? Sadece 10 euro, beni çekemeyenler için çok iyi bir fiyat! Ama beni seven birçok insanı düşünüyorum ve mutlu oluyorum."
Bambolina Voodoo di Salvini? Solo 10 euro, un affare per tanti rosiconi!— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 29, 2019
Ma io penso ai tanti che mi vogliono bene e mi rallegro.😃 pic.twitter.com/Ex9yX6zdDO
İtalyan bakanın paylaştığı bu tweet 2 binden fazla beğeni alırken, paylaşıma değişik yorumlar da geldi.
Başka bir kullanıcı ise voodoo kültürünün eski olduğunu ve Avrupa'ya özgü bir şey olmadığını ima ederek "Eğer seni sevmeyen bu kişiler hala voodoo kültürüne inanıyorsa bazı sorunları var demektir" şeklinde espri yaptı.
Bir kişinin de Salvini'ye bu bebekleri reklam kampanyası için kullanabileceği önerisinde bulunduğu görüldü.
Salvini, İçişleri Bakanlığı yapmaya başladığı 1 Temmuz 2018'den beri İtalya'nın daha sert göçmen yasalarına ihtiyacı olduğunu vurguladığı için birçok kişinin tepkisini çekiyor.
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