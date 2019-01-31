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15:52 31 Ocak 2019
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    İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini - voodoo bebek paylaşımı

    İtalya İçişleri Bakanı, Erdoğan, Trump ve kendisinin fotoğraflarının olduğu voodoo bebekleriyle 'çekemeyenleri' trolledi

    © Fotoğraf : Twitter/ Matteo Salvini
    Avrupa
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    İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Twitter'da bir dükkanda çekilen ve üzerinde kendisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer siyasetçilerin de resminin bulunduğu voodoo bebeklerinin fotoğrafını paylaşarak kendisini 'çekemeyenlerle' dalga geçti.

    Salvini'nin paylaştığı voodoo bebeklerinin üzerinde kendisinin haricinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın, Eski Brezilya Başkanı Michel Temer'in ve ABD Başkanı Donald Trump'ın fotoğraflarının bulunduğu görülüyor.

    Salvini'nin yaptığı paylaşım şöyle:

    "Salvini voodoo bebekleri mi? Sadece 10 euro, beni çekemeyenler için çok iyi bir fiyat! Ama beni seven birçok insanı düşünüyorum ve mutlu oluyorum."

    ​İtalyan bakanın paylaştığı bu tweet 2 binden fazla beğeni alırken, paylaşıma değişik yorumlar da geldi.

    Matteo Salvini
    © REUTERS / Tony Gentile/File Photo
    İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini'nin sevgilisi, ayrılık haberini yatak fotoğrafıyla duyurdu
    Bir kullanıcı bebeklerin sol görüştü Demokratik Parti ve Salvini'nin göçmen politikalarına karşı çıkanlar tarafından satıldığını söyledi.

    Başka bir kullanıcı ise voodoo kültürünün eski olduğunu ve Avrupa'ya özgü bir şey olmadığını ima ederek "Eğer seni sevmeyen bu kişiler hala voodoo kültürüne inanıyorsa bazı sorunları var demektir" şeklinde espri yaptı.

    Bir kişinin de Salvini'ye bu bebekleri reklam kampanyası için kullanabileceği önerisinde bulunduğu görüldü.

    Salvini, İçişleri Bakanlığı yapmaya başladığı 1 Temmuz 2018'den beri İtalya'nın daha sert göçmen yasalarına ihtiyacı olduğunu vurguladığı için birçok kişinin tepkisini çekiyor.

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    Etiketler:
    voodoo bebek, Twitter, Michel Temer, Donald Trump, Matteo Salvini, Recep Tayyip Erdoğan, İtalya, Brezilya, Türkiye, ABD
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