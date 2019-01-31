Avrupa Parlamentosu: Guaido'yu Venezüella Devlet Başkanı olarak tanıdık

'AB liderliğinden Venezüella konusunda güçlü ve birlik içinde pozisyon almasını' isteyen karar, 'demokrasinin yeniden tesisi için seçimler düzenlenene dek Guaido'nun tek meşru geçici devlet başkanı olarak tanınmasını' talep etti.
Hızını alamayan parlamenterler, kararda, seçilmiş Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümetine bağlı büyükelçiler yerine Guaido'nun kendi kafasına göre atadığı büyükelçilerin AB devletleri tarafından akredit edilmesi talebine de yer verdi.
'Maduro yönetimine insan hakları ihlallerine bir an önce son vermesi' çağrısında da bulunuldu.
Oylama sonucunda, 'Guaido'yu Venezüella Anayasası'nın 233. maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan' tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edildi.
AP kararlarının tek başlarına bağlayıcılığı bulunmuyor.
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