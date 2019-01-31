Obruk sanılan çukur, bankaya kazılan tünel çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde, obruk zannedilerek yetkililere haber verilen çukurun, yakınlardaki banka şubesi yönünde ilerleyen bir tünelin girişi olduğu ortaya çıktı.

Pembroke Pines şehrindeki vatandaşların, yetkililere yolun ortasında bir çukur oluştuğunu bildirmesinin ardından görevliler ilginç bir vakayla karşı karşıya geldi.

Yoldaki çukurun sıradan bir obruk olmadığı fark edildi ve devreye Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri girdi.

Yetkililer yerdeki deliğin aslında bir tünel olduğunu ve yakınlarda bulunan Chase Bank isimli banka şubesine ulaşmak için yapıldığını belirtti.

Tünelin yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde olduğu belirtilirken, ucunda da bir jeneratör ve çıkan toprağın taşınması için kullanılan küçük bir el arabası bulunduğu açıklandı.

FBI yetkilileri, Amerikan medyasına yaptıkları açıklamada tünel soruşturmasının "soygun girişimi" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Attempted bank burglary. 50 yard tunnel leads to Chase Bank branch at 390 S. Flamingo Road, Pembroke Pines, FL. Call FBI with information 754.703.2000. pic.twitter.com/nK0rZi8QTO — FBI Miami (@FBIMiamiFL) January 30, 2019

​Yetkililerden Michael D. Leverock, "Böyle bir şeyi sadece filmlerde gördüm. Ama çukur çok küçüktü. Olayı bir banka soygunu girişimi olarak değerlendiriyoruz. ATM'ye ulaşmaya çalışıyorlardı. Başka bir amaçları olduğunu sanmıyorum" dedi.

Olayla ilgili, kimsenin gözaltına olmadığı öğrenildi.

FBI olası tanıklara yetkililerle temasa geçilmesi çağrısı yaptı.