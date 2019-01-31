Ukraynalı Bakan, Kremlin kalıntıları şeklinde yapılmış pasta yedi

Omelyan'ın basın sözcüsü Marina Tomko, Facebook sayfasından paylaştığı pastayla birlikte şunları yazdı: "Bakanın doğum gününü kutladık, Kremlin (kalıntılarını) hediye ettik. UPA (Ukrayna İsyan Ordusu) çiçeği bulunan kol düğmeli el, Spasskaya Kulesi'nin yıldızını yedi."

Dmitriy Omelyan'ın doğum günü 30 Ocak'ta kutlandı.

BAKAN DAHA ÖNCE SİLAHLANMAYI VE 'KUBAN VE MOSKOVA'YI GERİ ALMAYI' ÖNERMİŞTİ



Ukrayna Altyapı Bakanı defalarca Rusya hakkında sert açıklamalar yaptı. Ekim ayında, Ukrayna vatandaşlarına Rusya'ya gitmek yerine, silahlanmayı ve ‘Kuban ve Moskova'yı geri almayı' önerdi.

Omelyan, daha önce de Rusya tarafından inşa edilen Kırım Köprüsü'yle ilgili, ‘Kendi politik bakış açıma göre bu köprü,Ukraya Kırım'ı ile Ukrayna Kuban'ını birbirine bağlayacak köprüdür" yorumunda bulunmuştu.