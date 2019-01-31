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20:29 31 Ocak 2019
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    İngiltere / AB / Brexit

    İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan 'Brexit ertelenebilir' çıkışı

    © REUTERS / Stefan Wermuth
    Avrupa
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    İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, bazı yasaların çıkarılabilmesi için Brexit tarihinin ertelenebileceğini belirterek, hükümetin parlamentonun çalışmalarına şubat ortasında vermesi gereken arayı iptal ettiğini açıkladı.

    İngiltere- Brexit
    © REUTERS / Yves Herman
    İngiltere Brexit'i ertelemeyi düşünmüyor
    İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Hunt, Brexit anlaşmasının onaylanmasının ülkenin AB'den resmi ayırılık tarihi 29 Mart'a doğru sarkabileceğini belirterek, "O zaman kritik yasaları çıkarmak için fazladan zamana ihtiyacımız olabilir. Ancak daha önce yeterli ilerleme sağlarsak, buna gerek kalmayabilir. Şu aşamada hangi senaryonun gerçekleşeceğini kesin olarak bilemiyoruz." dedi.

    BAŞBAKANLIK 'ERTELEME YOK' DEDİ

    Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise Brexit tarihiyle ilgili herhangi bir ertelemenin gündemde olmadığı bildirildi.

    İngiliz hükümeti, milletvekilerinin seçim bölgelerine dönmeleri için şubat ayı ortasında planlanan parlamento tatilini de iptal etti.

    İngiliz Parlamentosu
    © REUTERS / Neil Hall
    İngiliz parlamentosu, anlaşmasız Brexit'in engellenmesi teklifini kabul etti
    'BREXİT' SONRASI UYUM YASALARI HENÜZ ÇIKARILMIŞ DEĞİL

    İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekiyor.

    Parlamento önceki gün yapılan oylamalarda Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin önergeleri reddederken, ülkenin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasını öngören önergeyi kabul etmişti.

    'TEDBİR MADDESİ'

    Parlamento, daha önce reddedilen Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin 'tedbir maddesinin"'değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önergeyi de kabul etmişti.

    Kraliçe 2. Elizabeth
    © AFP 2018 / Ronny Hartmann
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    Başbakan Theresa May'in de destek verdiği önergenin kabulünün ardından, İngiliz hükümeti AB tarafından anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasını talep etmiş ancak AB tarafından olumlu yanıt alamamıştı.

    Başbakan May'in Brexit anlaşmasındaki değişiklik taleplerine yönelik temaslarına devam etmesi bekleniyor.

    MAY'İN EN GEÇ 14 ŞUBAT'TA ANLAŞMAYI PARLAMENTOYA SUNMASI GEREKİYOR

    May anlaşmayı milletvekillerinin talepleri doğrultusunda değiştirmeyi başarması halinde, en geç 14 Şubat'ta yeniden parlamentoya sunacak. Değişiklikleri gerçekleştirememesi halinde ise parlamentoya bir dizi farklı seçeneği oylama imkanı sağlayacak.

    Eksen
    Brexit, AB için 'Allah'ın lütfu': Çıkmak isteyene Britanya gibi olursun denilecek
    İngiliz parlamentosunun değiştirtilmesini talep ettiği 'tedbir maddesi', İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

    May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışacak.

    SİYASİ GÖZLEMCİLER SÜRECİN TAMAMLANMASININ 'ZOR' OLDUĞU GÖRÜŞÜNDE

    Siyasi gözlemciler de May'in yaklaşık 2 yıl süren müzakerelerde elde edemediği tavizi kalan kısa süre içinde AB'den koparmasına zor gözüyle bakıyor.

    Theresa May, Avam Kamarası'nda Brexit anlaşmasıyla ilgili soruları yanıtladı.
    © REUTERS / Parbul TV
    İngiliz parlamentosu, Brexit'te tedbir maddesinin yerine 'alternatif bir mekanizma' öneren teklifi kabul etti
    Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına da tabi kalmasını öngörüyordu.

    Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere'yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da tedricen İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.

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    Etiketler:
    Brexit, Avrupa Birliği (AB), İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere
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