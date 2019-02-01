İngiltere'de Brezilyalılara ırkçı saldırı: Bu sokakta yürürken İngilizce konuşun

Kadının, yolda yürüyen Brezilyalılara, "Bu sokakta yürürken İngilizce konuşun" ifadeleriyle bağırdığı öğrenildi.

Kadının Brezilyalılara karşı takındığı agresif ve saldırgan tutum dikkat çekerken, kadının saldırıda bulunduğu kişilerden Natalia Rossini ise olayı kamerasıyla kaydetti.

Olay yaşandığında arkadaşlarıyla Westbourne Park istasyonuna doğru gitmekte olduğu öğrenilen Rossini, görüntüleri Facebook hesabından paylaştı ve şunları söyledi:

'ŞOKE OLDUM, KONUŞAMADIM'

"Ben, eşim ve bir arkadaşımız, ana dilimiz olan Portekizce konuşuyorduk. Bir kadın ise, 'onun ülkesinde' olduğumuz için ana dilimizde konuşamayacağımızı düşünerek bize bağırmaya başladı. Şoke oldum, konuşamadım bile. Daha önce başıma böyle bir şey asla gelmedi ve geleceğini de düşünmezdim. Londra, sokakta yürürken bir sürü farklı dilde konuşma düyabileceğiniz, büyük bir şehir. Burası, turistik bir şehir, bu doğru değil."

Rossini ayrıca, kadının eşine yumruk attığını, ancak bu görüntülerin videoda görünmediğini de belirtti.

'BREZİLYA'DA BREZİLYACA KONUŞUYORUM'

© REUTERS / Alberto Lingria Inter'e ırkçı tezahürattan 2 maç seyircisiz oynama cezası

Brezilyalı kadınlardan birinin, kendilerine saldırıda bulunan kadına "Biz Portekizce konuştuğumuz için bize bağırıyorsun" demesi üzerine ise saldırgan, Brezilyalılara "Kapa çeneni, daha önce Rio'da bulundum. Ben Brezilya'ya gittiğim zaman 'Brezilyaca' konuşuyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

'GÖZALTI İŞLEMİ UYGULANMADI'

Olayla ilgili polis sözcüsü tarafından da bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "26 Ocak cumartesi günü ırkçı bir saldırıda bulunulduğuna ilişkin bir ihbar aldık. Olay, yaklaşık 4ç30 sularında Crescent'te meydana geldi. Brezilyalı mağdurlar, kadının kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğunu söylediler. Soruşturma devam ediyor, herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı" ifadeleri yer aldı.