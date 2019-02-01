Kürt 'IŞİD avcıları' kadın kılığına girip cihatçı yakalattı

Hollanda'da IŞİD'i destekleme suçlamasıyla tutuklanan bir kişiyi, Kürt internet aktivistlerinin yakalattığı ortaya çıktı. Buna göre, Mohamed Ghorshid Twitter'da İngiliz bir kadınla konuştuğuna inandı, kadınla evlenip Suriye'ye gitme planı yapınca kimliğini açık etti. Hollanda polisi Ghorshid'i bu şekilde yakaladı.

Hollandalı bir IŞİD sempatizanının, Kürt ‘internet aktivistleri'nin girişimiyle yakalandığı ortaya çıktı. Hollanda vatandaşı Mohamed Ghorshid, Kürt aktivistlerin kendilerini ‘IŞİD'e katılmak isteyen İngiliz bir kadın' olarak tanıttığı tuzağa düşüp tutuklandı.

ناشطون أكراد يصطادون أنصار #داعش أنشأوا حساب تويتر مزيف لفتاة مثيرة تريد الإنضمام لداعش.

أحد أنصار داعش في #هولندا وقع في حبها، تبادلوا الرسائل، وكشف هويته الحقيقية.

عندها ألقي القبض عليه.

شاهدوا الرسائل الخاصة المتبادلة بينهما.

تقرير مراسلتنا @jenanmoussahttps://t.co/XhDHomKYWs pic.twitter.com/tzovuyRwQF — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) January 30, 2019

​Dubai merkezli Al Aan televizyonunun muhabiri Jenan Moussa, 2015'te yaşanan olayın ayrıntılarını özel haberinde aktardı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, IŞİD üyelerinin internet üzerinden yakalanmasını sağlamak gibi bir misyon edinen bir grup Kürt internet aktivisti, Mohamed Ghorshid'in kullandığı sosyal medya hesaplarını tespit etti. Kendilerini IŞİD'e katılmak isteyen İngiliz bir kadın olarak tanıttılar, aylar boyu Ghorshid'le sohbet edip onun güvenini kazandılar. Ghorshid başta ‘çekingen' davrandı ama İngiliz kadından geldiğine inandığı ‘flörtöz' mesajlara da fazla karşı koyamadı.

6/ After trust was established, the (fake) ISIS woman sent a picture of herself to Ghorshid.



Also pic of sexy dress she wanted to buy. Check this DM of their conversation. @akhbar pic.twitter.com/NKCjfzpEEP — Jenan Moussa (@jenanmoussa) January 30, 2019

​ROMA'YA UÇAK BİLETİ ALDI

Sonuçta, ikili arasında ‘özel bir ilişki' başladı, kadın almak istediğini söylediği kıyafetlerin fotoğraflarını yolluyor, Ghorshid sabah uyandığında selfie çekip "Suratımın hali için özür dilerim, son 65 saatte sadece birkaç saat uyudum", "İnşallah senin güzelliğin benim kalbimi mutlu edecek" gibi mesajlar gönderiyordu.

‘Çift' nihayetinde bir plan yaptı. İtalya'nın başkenti Roma'da buluşacak, IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye gidecek ve burada evleneceklerdi. Ghorshid'in Roma'ya uçak bileti bile hazırdı.

© AP Photo / Amy Harris IŞİD üyesi babanın kaçırdığı çocukları Roger Waters kurtardı

Hollanda'nın Maastricht kentinde yaşayan Ghorshid hiçbir şeyden şüphelenmediği için gerçek kimliğini bu şekilde afişe edince, Kürt aktivistler Hollanda polisi ile irtibata geçti. Ve Ghorshid tutuklandı.

‘KÜRT TOPLUMUNU LEKELİYORDU'

Gazeteci Jenan Moussa'nın aktardığına göre, Kürt aktivistler Ghorshid'in bir Kürt olması nedeniyle bu kandırma girişimine özel bir önem atfediyordu. Aktivistlerden biri, internette ‘Salahaddin al Kurdi' takma adını kullanan Gorshid hakkında "Bizim açımızdan o bir hain. Sadece suç işlemek değil, Kürt toplumunun adını da lekelemek istiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu" dedi.

7/ In a DM, Khorshid even sent a picture of himself to the (fake) ISIS-woman. He wrote: "Sorry for that face I slept only few hours…"@akhbar pic.twitter.com/y5WBnV99AJ — Jenan Moussa (@jenanmoussa) January 30, 2019

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2013'te Suriye'ye seyahat etmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Gorshid, hapisten çıktıktan sonra 2015'te, bu olayla, IŞİD'e katılma suçlamasıyla tekrar tutuklandı. Ancak iki yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı, ardından da cinayet suçlamasıyla yeniden tutuklandı. Gorshid şu an hapiste.