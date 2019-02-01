NATO: ABD'nin INF'den çekilmesini tümüyle destekliyoruz

Trump yönetiminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme açıklamasını haklı gösterme çabasına giren Kuzey Atlantik Konseyi, şu açıklamayı yaptı:
"Rusya'nın gizli denemeleri, üretimi ve 9M729 tipi karadan havaya füze sistemlerini sahaya sürmesinin Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik önemli tehlike oluşturması karşısında, ABD, bu eyleme başvurmuştur."
NATO'nun açıklamasında "Müttefikler bu eylemi tümüyle desteklemektedir" vurgusu yapıldı.
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