Polonya: ABD nükleer başlıklı füzelerini Avrupa'ya konuşlandırmalı

Almanya'da yayın yapan haftalık Der Spiegel dergisine röportaj veren Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Sovyetler Birliği ile 1987 yılında imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı askıya alan ABD'nin ordularını ve nükleer başlıklı füzelerini Avrupa'da konuşlandırması gerektiğini söyledi.

Haftasonu çıkacak olan röportajın şimdilik yayınlanan kısmına göre Jacek Czaputowicz anlaşmayı askıya alan ABD'nin nükleer başlıklı füzelerini Avrupa'ya konuşlandırması gerektiğini belirtti.

Nükleer silahın barışı garanti edeceğini, bunun Rusya'nın anlayacağı tek 'sinyal' olduğunu belirten Czaputowicz, "ABD ordularının ve Amerikan nükleer başlıklı füzelerinin Avrupa'ya konuşlandırılması Avrupa'nın çıkarınadır" dedi.

Nükleer başlıklı füzelerin Polonya'ya konuşlandırılması olasılığını dışarıda bırakmadıklarını da ifade eden Czaputowicz, "Bunu istemiyoruz ama her şey gelecekte Rusya'nın nasıl davranacağına bağlı, silahlı agresif politikasını sürdürmesine bağlı" şeklinde konuştu.

© AFP 2018 / GEORGES GOBET NATO: ABD'nin INF'den çekilmesini tümüyle destekliyoruz

Czaputowicz, sonuç olarak bu konuda NATO'nun karar vermesi gerektiğini ifade ederken, Rusya'nın anladığı tek dilin ise "gücün dili" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması, karadan havaya atılabilen ve 500-5500 km arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2700 füze imha edilmişti.

Anlaşmanın bozulması halinde, ABD'nin, NATO müttefiklerini zorlayacağı ve şubat ayından sonra füzelerini yeniden Avrupa topraklarına konuşlandıracağı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu bağlamda, yeni füze yapımı zaman alacağından ABD cephaneliğindeki mevcut ve karadan fırlatmaya daha hızlı uyarlanabilecek orta menzilli silahların kullanılacağı belirtiliyor.