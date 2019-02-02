Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebiyle protesto başlatan Sarı Yelekler 12. kez sokağa çıktı. Sarı Yelekler bu hafta eylemler sırasında yaralananlar için yürüdü.

© AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT Plastik mermi yüzünden gözünü kaybeden Sarı Yelekler lideri Rodrigues: Davacı olacağım, ne olursa olsun pasifist duruşumu koruyacağım

Fransa’da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekler gösterilerinin 12. haftasında da devam ediyor.

Bu haftaki eylem daha önceki gösterilerde yaralanan Sarı Yelekler adına yapılacağını açıklayan eylemin öne çıkan isimlerinden Eric Drouet, "Bu yürüyüş onları onurlandırmak için yapılacak" dedi ve göstericilerden giysilerinde bandaj, alçı ve sahte kan kullanmalarını istedi. Sarı Yelekler’in öne çıkan isimlerinden Jerome Rodrigues geçen hafta düzenlenen protestolarda polisin attığı plastik mermiden dolayı bir gözünü kaybetmişti. Eylemin başladığından bu yana en az bin 900 sivilin ve bin 200 polisin yaralandığı bildirildi.

Fransa hükümetinin politikalarından şikayetçi olan binlerce kişi Paris sokaklarını doldurdu.

Paris'in Felix-Eboue Meydanı'nda toplanan eylemciler, Republique Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Priscillia Ludosky, Maxime Nicolle, Eric Drouet ve gösterilerde biber gazından yaralanan protestocular da yer aldı. Göstericiler kordon kurarak bu kişilerin güvenliğini sağladı. Yürüyüşte herhangi bir gerginlik yaşanmadı ancak göstericiler Republique Meydanı'na geldiğinde polisle protestocuların arasında olaylar çıkarken, polis eylemcilere biber gazı sıktı ve sert müdahalede bulundu. Meydanın etrafı polis tarafından sarılırken, metro ulaşımı durduruldu.

Sarı Yelekler 12. haftada yaralıları anmak için sokakta https://t.co/ldlkGQwhGK pic.twitter.com/jaraRjPgRO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 2, 2019

​Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemde çıkan olaylarda 22 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Toulouse, Strazburg ve Nancy kentlerinde düzenlenen gösteride polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı. Nantes'taki eylemde yaşanan olaylarda 2 polis yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Valence Valiliği, kentte yapılacak protesto öncesinde 18 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre de ülke genelindeki gösterilerde 58 bin 600 kişi yer alırken, Occurence adlı şirketin Fransız basını için yaptığı sayıma göre Paris'teki eyleme 13 bin 800 kişi katıldı.

Ülke çapındaki protestolarda yaklaşık 80 bin polis görev yaptı.

Danıştay, ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin (LDH), polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetmişti.