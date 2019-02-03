Ukrayna devlet başkanı adayından öneri: Rusya'yla grafit bombaları yardımıyla ilişki kuralım

Novoye Vremya radyosunun yayınına katılan Bogoslovskaya, grafit bombaları geliştirmenin izleyeceği Rusya stratejisinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, Rusya ile bu bombalar yardımıyla ilişki kurulmasını teklif etti.

© AP Photo / Darko Bandic Ukrayna’da 'Rusya’nın derinliklerini vurabilecek yetenekte silah üretilmesi' çağrısı yapıldı

Bogoslovskaya, "Ukrayna, bu tür silahların üretimine derhal başlamalı. Grafit bombaları, uluslararası ilişkilerde destek gören meydan okuma aracıdır. Bu bombalar yasaklı değil ve bizim yolumuz budur" dedi.

Bogoslovskaya, Rusya stratejisinde Ukraynalı siyasetçilerin Rusya'daki varlıklarını zorunlu olarak beyan etmesi ile Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımların artırılması olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Şu ana dek seçimlere Pyotr Poroşenko da dahil 20'den fazla siyasetçi adaylığını koydu.

'Yumuşak bomba' adı da verilen grafit bombası, elektrik aygıtlarını imha etmeden onların sadece çalışmalarını bozmak amacıyla kullanılan bir tür bomba.