'Ukrayna devlet başkanı adayı şovmen Zelenskiy, Putin'le masaya oturmaya hazır'

Ukrayna devlet başkanı adayı şovmen Vladimir Zelenskiy'in, Batılı ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda, kazanması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le masaya oturmaya hazır olduğunu söylediği belirtildi.

Ukrayna'da yayın yapan Strana gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre Zelenskiy, Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Donbass'taki duruma ilişkin çözüm planı sorulması üzerine Putin'le bu konuyu müzakere etme niyetinde olduğu yanıtını verdi.

Zelenskiy'in yanıtı karşısında büyükelçilerin "Putin'le görüştükten sonra radikal grupların devlet başkanlığı idaresini yakmasından korkmuyor musunuz?" sorusunu yönelttiği ifade edildi.

ZELENSKİY ANKETLERDE ÖNDE GİDİYOR

© AFP 2018 / Genya Savilov Poroşenko, başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı

31 Ocak'ta yayınlanan son ankette Zelenskiy'in yüzde 19'la seçimleri kazanmaya en yakın aday olduğu görülmüştü.

Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko, yüzde 18.2 ile ikinci, Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko da yüzde 15.1 ile üçüncü sırada yer almıştı.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Şu ana dek seçimlere Poroşenko da dahil 20'den fazla siyasetçi adaylığını koydu.