Alman siyasetçilerden Rusya ile ABD'ye INF'nin korunması için öneri

Alman siyasetçiler Kiesewetter ve Mützenich'in Rusya'ya 9M729 füzelerini Ural Dağları'nın ötesine taşımayı, ABD'ye ise Romanya'ya konuşlandırdığı füze savunma sistemlerini Rusya tarafından teftiş edilmesini sağlama önerisi sunduğu belirtildi.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi danışmanı Roderich Kiesewetter ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Rolf Mützenich, ABD'nin çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yürürlükte kalmasının sağlanması için Rusya'ya 9M729 füzelerini mümkün olduğu kadar doğuya taşımasını önerdi.

Kiesewetter ve Mützenich, 9M729'ların menzilinin Avrupa'ya ulaşmaması için Moskova'ya söz konusu füzelerin fırlatma rampalarını Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayıran Ural Dağları'nın ötesine taşıma önerisini sundu.

Doğudan yükselen potansiyel tehditler göz önüne alındığında Rusya'nın 9M729 füzelerinden tamamen vazgeçmesinin beklenemeyeceğini belirten Alman siyasetçiler, bu nedenle füzelerin konuşlanma noktalarının Avrupa'dan uzaklaştırılarak doğuya kaydırılabileceğini ifade etti.

'ABD DE ROMANYA KONUŞLANDIRDIĞI SİSTEMLERİNİN TEFTİŞİNE İZİN VERMELİ'

© Sputnik / Sergei Mamontov Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz

Bununla birlikte Kiesewetter ve Mützenich, Rusya'nın bu adımına karşılık ABD'nin Rusya'ya Romanya'ya konuşlandırdığı füze savunma sistemlerini teftiş etme imkanı sunabileceğini kaydetti.

Bunun Moskova ve Washington arasındaki güven seviyesini artıracağını söyleyen Alman siyasetçiler, böylece INF müzakerelerinin yeniden başlamasının sağlanabileceğini vurguladı.